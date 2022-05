Suzuki's stellen teleur in Spanje: “DNA van de motor was zoek”

Alex Rins scoorde twee podiums in de eerste fase van het seizoen en reed vorige week in Portugal een uitstekende wedstrijd. Hij begon als 23ste na een matige kwalificatie, maar kwam helemaal naar de vierde plek. In Jerez greep Rins weer naast een plek in Q2 en deze keer zat een inhaalrace er geen moment in. Hij verloor wat plekken bij de start en ging in de negende ronde even buiten de baan toen hij in de razendsnelle elfde bocht dreigde te crashen. Hij hield de machine overeind, maar kwam niet meer in aanspraak voor punten. Hij werd negentiende en bleef puntloos.

“In de race had ik gewoon moeite om de voorkant van de machine overeind te houden, die blokkeerde steeds”, zegt Rins, die nu vierde staat in het klassement. “In de elfde bocht verloor ik de voorkant helemaal en ik heb geen idee hoe ik op de motor bleef zitten. Het gevoel was de hele race verschrikkelijk slecht, de Suzuki was een beetje alsof je een kat in bad probeert te doen. In de bochten waar ik redelijk goed ben, was het onmogelijk om de motor te blokkeren. De snelle bochten waren heel lastig en dat zijn nou net de bochten waar ik in Portimao veel kon inhalen. We moeten onderzoeken waarom dit gebeurde. Het tempo was niet heel slecht na mijn uitstapje, ik reed net zo hard als de tweede groep. Maar het DNA van de Suzuki was zoek.”

De warme omstandigheden hadden een enorme invloed op de wedstrijd. Het was riskant om dicht achter andere coureurs te rijden, merkte Joan Mir. “De laatste races zijn teleurstellend geweest en dit is geen uitzondering”, zei Mir, die zesde werd. “De temperatuur lag hoger en ik had problemen met de voorband. Ik kon met deze temperaturen niet pushen, de temperatuur was gigantisch hoog. We moeten kijken hoe we dit kunnen oplossen, ik kon niets doen om dit probleem te voorkomen. Het is ons vorig jaar ook al eens gebeurd. Ik had wel snelheid, maar in de slipstream van de anderen was het goede gevoel meteen weg. Ik kon niet aanvallen en dat is wel vaker zo in races waar het heel warm is. We moeten zoeken naar een oplossing, dit heeft ons hele weekend verknald.”

Volgens Mir heeft de ontwikkeling van aerodynamische hulpmiddelen en apparaten voor het verstellen van de rijhoogte gezorgd voor meer ‘druk’ op de voorkant van de machine. “De vleugels en alle apparaten zetten de voorkant onder meer druk”, aldus Mir. “Sommige teams weten hoe ze dit moeten oplossen, in ons geval hebben we geen oplossing gevonden. Dat is frustrerend, in de derde en vierde ronde zat ik in een goede positie en had ik graag op die plek willen finishen. Maar het werd echt een probleem.”