Suzuki zoekt nog naar teammanager: “Duurt langer dan gedacht”

Na de wereldtitel van Joan Mir in 2020 zei teammanager Davide Brivio de renstal vaarwel. Hij stapte over naar de Formule 1 waar hij aan de slag is gegaan bij het Franse Alpine. Suzuki vormde daarop een comité van zeven personen die de taken van Brivio overgenomen hebben, Sahara was de voorzitter van die werkgroep. Dat bleek echter niet ideaal te zijn en Sahara kondigde aan op zoek te gaan naar een nieuwe teammanager. Dat proces duurt echter al een paar maanden.

Gevraagd naar een update, laat Sahara in gesprek met Motorsport.com weten: “Ik heb mij niet bedacht, maar het duurt langer dan ik me had voorgesteld en had gewild. We zijn nog met meerdere kandidaten in gesprek, maar we zijn nog niet akkoord. Ik kan niet veel meer zeggen op dit moment, maar de intentie om een teammanager te brengen is er nog steeds.”

Geruchten over een eventueel vertrek van Brivio bij Alpine en een terugkeer bij Suzuki werden eerder nog door de betrokken partijen ontkend. Sahara heeft geen nieuwe aanwijzingen dat Brivio terugkeert terwijl er een belangrijke periode aankomt voor de MotoGP-teams. Coureurs Mir en Alex Rins hebben een aflopend contract dit jaar en voor het team is het prioriteit dat de twee blijven. “Beide coureurs weten dat we graag verder met ze gaan”, aldus Sahara. “Op dit moment is het vooral zaak dat we ze een goede competitieve motor geven. Daarmee hopen we weer mee te doen om de wereldtitel. Mijn focus ligt niet op de onderhandelingen, maar op de prestaties van de motor.”

Oud-wereldkampioen Joan Mir heeft eerder laten doorschemeren dat het aannemen van een nieuwe teammanager meespeelt in zijn beslissing om al dan niet bij Suzuki te blijven.