Suzuki verklaart waarom het in 2019 niet koos voor Lorenzo

Lorenzo moest na twee matige seizoenen het veld ruimen bij Ducati en werd in verband gebracht met een overstap naar Suzuki. Dat merk koos echter voor Joan Mir, de Moto3-wereldkampioen van 2017. Lorenzo was daardoor aangewezen op Repsol Honda en bij dat merk was de coureur van Mallorca nooit competitief. Aan het eind van 2019 besloot hij derhalve de helm aan de wilgen te hangen. Mir had op zijn beurt ook een optie om in 2019 bij Honda te rijden, maar zou dan bij het satellietteam terechtgekomen zijn. Bij Suzuki kon hij wel direct doorstromen naar het fabrieksteam.

Bij Suzuki was men erg onder de indruk van de jongeling, Brivio wist direct dat hij beet had toen hij Mir rechtstreeks vroeg naar een eventueel MotoGP-debuut bij het Japanse merk. “We begonnen aan Mir te denken omdat hij in 2017 tien races had gewonnen in Moto3, hij werd wereldkampioen in die klasse en dat bracht hem onder de aandacht”, zei Brivio, die inmiddels in dienst is bij het Alpine F1-team, in gesprek met MotoGP.com. “We konden ook Jorge Lorenzo vastleggen, we moesten tussen die twee kiezen. Het was niet eens een keuze tussen twee rijders, maar meer een keuze over onze filosofie voor de toekomst: pakken we een veteraan als Lorenzo of ontwikkelen we een jong talent? We leerden Joan beter kennen en hij werd steeds specialer voor ons. Joan was enthousiast over Suzuki, maar zijn manager verklaarde ook dat er een probleem was omdat hij al een optie getekend had bij Honda. Ik vroeg hem op de man af: ‘Heb je interesse in Suzuki, ook al heb je een voorcontract bij Honda? Als je moet kiezen tussen Suzuki en Honda, wat zou je kiezen’? En hij reageerde resoluut: ‘Ik wil naar Suzuki’. En toen hij dat zei wist ik voldoende, hem moesten we hebben.”

Met het vastleggen van Mir zette Brivio de filosofie van het binnenhalen van jong talent voort bij Suzuki. Eerder haalde hij ook Maverick Viñales en Alex Rins al binnen. Mir bezorgde Suzuki vorig jaar de eerste wereldtitel in twee decennia.