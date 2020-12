Suzuki: Triple-headers waren gunstiger voor de concurrentie

De machine van Suzuki was dit seizoen onder alle omstandigheden behoorlijk goed. Het zorgde ervoor dat Mir zeven podiums kon scoren en zelfs nog een wedstrijd won. Uiteindelijk besliste hij de strijd om de wereldtitel in de voorlaatste race van het seizoen. De GSX-RR werd door concurrenten omschreven als de ‘perfecte’ machine en het grote voordeel van de motorfiets was dat de crews snel een goede basis hadden om competitief te zijn. Voor het eerst in de geschiedenis van het wereldkampioenschap moesten er twee races op hetzelfde circuit gehouden worden. Dit gebeurde in Jerez, Spielberg, Misano, Aragon en Valencia. Juist in die situaties was Suzuki in het nadeel, stelt Brivio.

Gevraagd naar de grootste verschillen met een regulier seizoen, zei Brivio: “De voorbereiding was anders omdat we allemaal in lockdown zaten. Na de test in Qatar moesten we allemaal thuisblijven. Maar ik moet zeggen, de engineers zijn nooit helemaal gestopt met werken. Zelfs tijdens de lockdown hebben ze meetings georganiseerd en hebben ze tools ontwikkeld en werden data geanalyseerd. Ze zijn altijd blijven werken. We hebben geprobeerd zo goed mogelijk op te starten, het zwaarste voor ons was dat we steeds drie races achter elkaar moesten doen. Het ging wel goed, maar het is anders dan we in het verleden deden. Het feit dat we twee races in achtereenvolgende weekenden deden op hetzelfde circuit, dat was ook anders. Dat was gunstiger voor onze concurrenten dan voor ons. Wij kunnen snel een goede afstelling vinden op een nieuwe baan, maar in het tweede weekend kwam de concurrentie dichterbij. Dat maakte het voor ons moeilijker om dat tempo vast te houden. De drie races en de back-to-backs op hetzelfde circuit maakten het lastig voor ons.”

Vooraf had Brivio niet gedacht dat Mir mee kon doen om de wereldtitel, maar toen hij eenmaal aan de leiding stond kon het team zich ‘niet langer verstoppen’. “Toen hij ineens aan de leiding stond in het kampioenschap begon ik eraan te denken. Toen was ook duidelijk dat we ons niet meer konden verstoppen. Pas in de laatste drie weekenden [voor de beslissing] werd het pas echt spannend.”