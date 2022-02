Suzuki trekt voormalig kampioenenmaker Suppo aan als teammanager

Er wordt al wekenlang gesproken met Livio Suppo, de directie van Suzuki heeft nu besloten dat de Italiaan ook daadwerkelijk aan de slag mag bij het MotoGP-team. Suppo heeft op dit moment geen banden met andere fabrikanten in de paddock, hij kan daardoor meteen bij Suzuki beginnen als het MotoGP-seizoen begint op het Losail Circuit. De 57-jarige Suppo werkte vanaf 1999 als projectleider bij Ducati en stond aan de basis van de wereldtitel die Casey Stoner in 2007 haalde.

Suppo stapte twee jaar later over naar Honda waar hij directeur communicatie en marketing werd. In die hoedanigheid wist hij Stoner te verleiden tot een overstap naar Honda, waar hij in 2011 nog eens wereldkampioen werd. Suppo werd in 2013 benoemd tot teambaas van Repsol Honda. Hij deelde in die jaren mee in de successen van Marc Marquez. Aan het eind van 2017 gaf hij het stokje over aan Alberto Puig. Suppo verdween na zijn vertrek bij Honda niet helemaal uit de paddock. Hij was consultant voor motorenbouwer Thok. Bij dat bedrijf is hij ook nu nog betrokken.

Bij Suzuki wordt Suppo de opvolger van Davide Brivio, die begin 2021 de overstap maakte naar het Alpine Formule 1-team. Aanvankelijk was hij daar sportief manager, recent werd bekend dat zijn functie opgeheven is en dat hij verder gaat als talentenbegeleider bij de Franse constructeur. Brivio stond na de terugkeer van Suzuki in de MotoGP aan het hoofd van het team. Zijn vertrek werd in eerste instantie opgevangen met een zevenkoppige managementstructuur met Shinichi Sahara aan het hoofd. Alle extra taken bleken te veel voor Sahara, die ook nog als projectleider van Suzuki werkt.

Suzuki deed naar aanleiding daarvan een poging om Wilco Zeelenberg binnen te halen, maar de teammanager uit Bleiswijk bleef bij Yamaha-satellietteam RNF. Nadat duidelijk werd dat er een nieuwe functie voor Brivio was bij Alpine, was Suppo de gedroomde kandidaat. Hij vormt vanaf dit seizoen het managementteam met Sahara en technisch manager Ken Kawauchi.

Het Suzuki MotoGP-team begint volgend weekend in Qatar met Joan Mir en Alex Rins aan het nieuwe seizoen.