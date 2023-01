Suzuki-topman aan de slag bij Honda: Wat betekent deze pikante transfer?

Nog niet zo lang geleden schreven we op deze website dat Ken Kawauchi net als andere kopstukken van de voormalige Suzuki MotoGP-equipe in 2023 onder contract zou staan bij moederbedrijf Suzuki Motor Corporation. De technisch directeur van het MotoGP-team zou na de plotselinge exit van Suzuki terugkeren naar Hamamatsu en intern een andere functie gaan bekleden, ver weg van de racerij. Suzuki hakte vorig jaar immers de knoop door dat het met nagenoeg alle activiteiten op het circuit zou stoppen. Halverwege januari kwamen de geruchten over een transfer op gang en collega Akira Nishimura, MotoGP-verslaggever voor de Japanse tak van Motorsport.com, dacht meteen terug aan een conversatie die hij eind vorig jaar voerde met Kawauchi.

“Suzuki vertrekt uit de MotoGP, waarom ga je bijvoorbeeld niet naar KTM?”, vroeg Nishimura aan de Suzuki-man. “Met deze staat van dienst zijn ze direct bereid om je aan te nemen en ze bieden een hoger salaris.” De reactie van Kawauchi was veelzeggend, herinnert Nishimura zich: “Dat klinkt goed”, zei hij met een glimlach. “Bij Europese bedrijven ben je misschien snel binnen, maar je staat ook heel snel weer op straat als ze van je af willen.” Het was een onschuldige passage in een gesprek die Kawauchi afsloot met de woorden: “Tot volgend jaar.” Opmerkelijk, aangezien Kawauchi met het vertrek van Suzuki uit de MotoGP ook uit de paddock zou verdwijnen.

Nishimura wilde daar op dat moment niet te veel waarde aan hechten, maar toen Europese media over de transfer begonnen te berichten was er weinig twijfel meer: Ken Kawauchi zou inderdaad naar HRC vertrekken. Joan Mir en Alex Rins stapten eerder al over van Suzuki naar Honda. In die zin was het logisch dat Kawauchi in hun voetsporen zou treden en eveneens de gang naar de firma uit Tokyo zou maken.

Werknemer voor het leven

Maar toch is die stap niet zo vanzelfsprekend en daar liggen vooral culturele voorwaarden aan ten grondslag. De overstap van Kawauchi naar Honda was niet te voorspellen, vindt Nishimira. Hij legt uit: “Veel Japanse mensen die een uniform dragen van Honda, Yamaha of een andere constructeur zijn in de MotoGP als werknemers die op zakenreis zijn. Het zijn professionals in de paddock en tegelijkertijd werknemers van het bedrijf. In de regel is hun rol als werknemer van een bedrijf belangrijker dan het feit dat ze werkzaam zijn in de racerij. Hoe groot hun liefde voor de sport ook is, als ze de sport moeten verlaten omdat er veranderingen zijn in het beleid van een bedrijf, accepteren ze dit. Dit blijkt ook uit het feit dat Japanse bedrijven steevast 'ontwikkeling van het menselijk potentieel' noemen wanneer zij hun redenen voor deelname aan races opgeven.”

Daarnaast is de relatie tussen werkgever en werknemer heel anders in Japan. Jobhoppen is hoogst ongebruikelijk. “De arbeidsmarkt in Japan is minder fluïde dan in het westen”, aldus Nishimura. “Het is de afgelopen jaren actiever geworden, maar dat is toch vooral in de binnenlandse arbeidsmarkt. Werknemers van grote bedrijven zoals Honda, Yamaha en Suzuki hebben minder de neiging om te vertrekken bij een bedrijf omdat ze daardoor status en voordelen opgeven die ze bij hun werkgever opgebouwd hebben.” In de Japanse cultuur wordt dit ‘aisha-zeki’ genoemd, de onvoorwaardelijke loyaliteit en betrokkenheid van een werknemer bij het bedrijf. Gigi Dall’Igna maakte in de herfst van 2013 de overstap van Aprilia naar Ducati. Een dergelijke stap is bijna ondenkbaar voor een Japanner.

In de sport zijn werknemers, spelers of managers van een club of team vaak passanten. Bij Japanse bedrijven is dat anders. Je bent een werknemer voor het leven en het maken van een overstap naar een andere firma is nagenoeg uitgesloten.

Is de concurrent nog wel de concurrent?

Kawauchi ging begin dit jaar aan de slag bij Honda en debuteert woensdag tijdens een privétest in Jerez op het circuit voor zijn nieuwe werkgever. De collega's van GPOne zagen hem dinsdag al in Honda-kledij door de paddock lopen. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe Kawauchi bij HRC terecht is gekomen. Benaderde hij het merk of werd hij benaderd? Heeft hij een permanente positie gekregen bij HRC of is hij freelancer? Het zijn vragen waar nu nog geen antwoord op gegeven kan worden. In het geval van Kawauchi kunnen we in ieder geval stellen dat hij zich meer een ‘race-professional’ voelde dan een Suzuki-werknemer. De Suzuki-directie vond een langer verblijf in de MotoGP onwenselijk en het is nagenoeg uitgesloten dat het bedrijf op korte termijn terugkeert in de topklasse. Zonder een vooruitzicht in de racerij, vond Kawauchi het tijd om de stap te maken. “Je kunt zeggen dat Kawauchi de beslissing om in de racerij te blijven ‘een Europees besluit’ is”, aldus Nishimura. “Als volger van de sport juich ik toe dat hij een dergelijke beslissing heeft genomen.”

Binnen Suzuki zijn er meer werknemers die er op dezelfde manier naar kijken. “De interne racegroep is ontmanteld en er is geen vooruitzicht dat Suzuki terugkeert in MotoGP”, zegt Nishimura. “In die zin kun je zeggen dat Honda en Suzuki geen concurrenten meer zijn als het gaat om de racerij. De stap van Kawauchi wordt daarom niet gezien als verraad, maar als bewijs voor de passie die hij heeft voor de racerij.”

Alarmfase 1 bij Honda

Ook vanuit het perspectief van Honda zijn er nog wel wat interessante zaken op te merken. Honda heeft sinds de oprichting van HRC in 1982 alles op eigen houtje gedaan. Iedereen die binnenkwam bij Honda Racing Corporation had een achtergrond bij het moederbedrijf Honda. Zeker als het gaat om de kopstukken. Het zijn allemaal mannen met een lange geschiedenis bij Honda. Het is hoogst ongebruikelijk dat er van buitenaf iemand gehaald wordt, laat staan dat die persoon op een sleutelpositie in de organisatie komt. De komst van Kawauchi is wat dat betreft een primeur.

Maar verrassend is het misschien niet en meer nog: het toont aan dat de crisis bij Honda misschien wel groter is dan we tot nu toe dachten. Het is vijf voor twaalf, getuige de andere aanpassingen die Honda deed op personeelsgebied. Honda nam vorig jaar een achterbrug van Moto2-constructeur Kalex in gebruik en sloot voor dit seizoen een deal met uitlaatproduct Akrapovič. Tot enkele jaren geleden was het absoluut uitgesloten dat het merk extern onderdelen zou inkopen. “Als ze toestemming zouden hebben om eigen banden te maken die perfect passen bij het karakter van de machine, zouden ze dat doen”, legt Nishimura uit. “Dat is natuurlijk niet mogelijk, maar het benadrukt nog maar eens hoe erg Honda leunt op de eigen technologie.”

De aanpak van Honda is aan het veranderen en het is moeilijk om nu al vast te stellen of het een succes zal worden. Veel zal afhangen van de invloed die Kawauchi daadwerkelijk kan uitoefenen, staat Honda open voor ‘de Suzuki-stijl’? Rondkijkend in de paddock of in de pitstraat is het niet moeilijk om te zien hoe de werkwijze tussen de diverse fabrikanten verschilt. Grote kans dat het verschil achter de schermen nog veel groter is.

Het is in die zin interessant om te zien of en hoe de werkwijze van Honda zal veranderen in het komende jaar. De komst van Ken Kawauchi kan gezien worden als een verse impuls voor het merk dat al een paar jaar ernstig worstelt met haar vorm in de MotoGP. Het eerste meetmoment is de collectieve MotoGP-test in Sepang, die op 10 februari van start gaat.

Stefan Bradl reed in september al met een 2023-concept van de Honda. Hoe is de motor sinds de komst van Ken Kawauchi veranderd? Foto: Germán Garcia Casanova