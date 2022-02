Suzuki toont aangepaste kleuren voor MotoGP-seizoen 2022

Het Japanse merk begint in 2022 aan het achtste seizoen sinds haar terugkeer in de MotoGP. Men doet dat weer met Alex Rins en Joan Mir, die al sinds 2019 een duo vormen bij Suzuki. Voor de start van het nieuwe seizoen heeft Suzuki een aangepaste kleurstelling gepresenteerd, waarmee men terugkeert naar een ‘normale’ livery. De motor is iets donkerder geworden. Vorig seizoen reed Suzuki vanwege een jubileum met een aangepaste kleurstelling en delen daarvan zijn behouden gebleven.

Het vorige seizoen verliep niet naar wens voor Suzuki. Voor het eerst sinds 2018 werd er geen race gewonnen. Uittredend wereldkampioen Mir eindigde op de derde plaats in het eindklassement. Hij scoorde zes podiumfinishes. Rins stond slechts eenmaal op het podium in een seizoen waarin hij vele crashes meemaakte. Hij kwam daardoor niet verder dan de dertiende plek in het klassement. Suzuki had een achterstand op het gebied van de ontwikkeling en dat zorgde ervoor dat het merk de andere motoren amper kon bijbenen.

“We hebben tijdens de afgelopen winter hard gewerkt op de fabriek in Japan, maar ook in Europa”, vertelde teambaas Shinichi Sahara. “Iedereen heeft zijn best gedaan om de voorbereiding voor het nieuwe seizoen goed te laten verlopen, we hopen beter mee te doen. Ik heb veel vertrouwen in ons project en onze rijders, we hebben ontzettend veel zin om weer te beginnen. De GSX-RR ziet er opnieuw indrukwekkend uit met de steun van onze sponsoren, fans en teamleden. We hopen dit seizoen weer races te winnen. Tijdens de laatste test in november hebben we de potentie van de machine gezien. De feedback van onze testrijder Sylvain Guintoli was positief, ook Joan en Alex waren goed te spreken over de nieuwe motorfiets.”

Vorig seizoen vertrok teammanager Davide Brivio naar het Alpine Formule 1-team. Het team koos ervoor een nieuwe managementstructuur te implementeren met Sahara aan het roer. De Japanse voorman kwam later tot de conclusie dat deze rol niet voor hem weggelegd was. Suzuki moet nog bekendmaken wie de nieuwe teammanager is met ingang van dit seizoen.

