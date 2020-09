Suzuki-teambaas vindt dat stewards MotoGP te veel macht hebben

De consistentie en efficiëntie van de MotoGP-stewards stond de afgelopen weken ter discussie nadat er tijdens de Oostenrijkse races enkele opvallende beslissingen genomen werden. Suzuki was een van de meest uitgesproken teams in die discussie. Men vond dat KTM-rijder Pol Espargaro straf had moeten krijgen, nadat hij in de laatste ronde van de Stiermarken GP buiten de baan ging. Hij eindigde daardoor op de derde plaats. Espargaro werd buiten de baan gedwongen door Jack Miller en men besloot daarom geen verdere straf uit te delen. Dit was tot grote woede van Brivio en Joan Mir, die vierde werd in Oostenrijk.

Er was ook veel kritiek op de beslissing om Moto2-rijder Jorge Martin zijn overwinning in diezelfde race af te nemen nadat hij in de laatste ronde de baanlimieten overschreed. Deze beslissing was in lijn met wat het reglement omschrijft, namelijk dat elke overtreding in de laatste ronde automatisch bestraft wordt met een plaats straf. In gesprek met Motorsport.com zei Brivio dat de ingrepen van de MotoGP-arbiters tot het minimum beperkt moeten worden.

“Ik denk dat de stewards te belangrijk zijn geworden in een discipline waar ze amper interventies moeten plaatsen”, verklaarde Brivio. “Dit is geen voetbal of basketbal. Daar hebben ze een jury nodig die elke actie onder de loep neemt. Wij zijn aan het racen en de eerste die de finish bereikt, moet winnen. Naar mijn mening moeten we de interventies van de stewards tot het minimum beperken en dat is wat we kunnen bereiken met een precieze beschrijving in het reglement. Het is de moeite om het te controleren, maar wat we vandaag de dag doen is het overdreven naleven van de reglementen.”

Tijdens trainingen of kwalificaties worden rondjes geannuleerd als er een overschrijding van de baanlimieten geconstateerd wordt. Tijdens een race mogen coureurs drie keer van de baan gaan voordat een waarschuwing uitgedeeld wordt. Een vijfde overtreding levert vervolgens een long lap penalty op. Een overtreding in de laatste ronde levert een plekje straf op. Brivio denkt dat de regel aangepast moet worden omdat het rijders uitnodigt om meer risico’s te nemen. “In het geval van sommige regels wordt er te veel overgelaten aan de interpretatie van stewards”, vervolgt hij. “Dan open je de deur ook voor een subjectieve beoordeling. De wedstrijdleiding vindt dat de regel duidelijk is en dat je niet in de ‘groene zone’ kunt komen als een rijder er duidelijk voordeel uit haalt. Maar natuurlijk kan het zo zijn dat jij anders tegen een ‘duidelijk voordeel’ aankijkt dan dat ik dat doe. Nu blijkt dat iemand vier keer een overtreding kan maken voordat het bestraft wordt. Daarmee promoten ze eigenlijk dat coureurs meer risico dan noodzakelijk kunnen nemen, ze weten dat ze tot vier keer naast de baan kunnen komen voordat er iets gebeurt. Het principe van discipline is dat de motoren op de baan moeten blijven.”

De wedstrijdleiding bevestigde tijdens de GP van San Marino dat men op dit moment niet overweegt om de regels rond track limits te veranderen. Een ‘zero tolerance’-beleid zou niet haalbaar zijn.

Met medewerking van Oriol Puigdemont