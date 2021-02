Suzuki praat nog over satellietteam in 2022: "Dat proces loopt"

Suzuki is samen met Aprilia de enige renstal in de MotoGP die slechts twee motoren inzet. De wens van promotor Dorna is dat elke fabrikant een eigen satellietteam heeft, maar tot nu toe heeft Suzuki daar geen gehoor aan gegeven. Dat heeft deels te maken met de budgetten. Suzuki is qua budget zo’n beetje het kleinste team terwijl de prestaties voor zich spreken. In 2020 haalde het team met Joan Mir voor het eerst in twintig jaar weer eens een wereldtitel binnen. Op dat succes moet doorgebouwd worden en dus zou het een logische vervolgstap zijn om in 2022 een satellietteam in te zetten.

Na het vertrek van Brivio richting Alpine F1 heeft Shinichi Sahara de dagelijkse leiding in het team overgenomen. Hij is daarom nu ook belast met de gesprekken over een mogelijk satellietteam. “Davide was de persoon die gesprekken voerde met de verschillende personen die erbij betrokken kunnen worden, maar ik was op de achtergrond ook betrokken”, vertelde Sahara dinsdag in een call met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com. “Het vertrek van Davide maakt het voor mij iets drukker op dit vlak, maar dat is te doen. Ik zet hiermee door.”

Het standpunt van Suzuki is wat betreft een satellietteam ongewijzigd, laat Sahara weten. “We staan er als bedrijf niet onwelwillend tegenover, maar het is een van de vele zaken waar we over praten. Het satellietteam is ook een onderwerp dat op de agenda staat. Maar we zijn met verschillende teams in gesprek. Dit werk wordt grotendeels gedaan op het circuit, maar ook in de fabriek en met het management van het bedrijf. We maken kleine stapjes.”

Dit thema is ook een van de kwesties is de onderhandeling met Dorna. Alle fabrikanten hebben een aflopend contract aan het eind van 2021 en moeten opnieuw met de promotor om tafel het eens te worden over de voorwaarden voor de periode 2022-2026. KTM, Ducati en Honda hebben inmiddels getekend, het wachten is nog op de andere formaties. Sahara verwacht binnenkort witte rook: “Het is een kwestie van tijd. De mensen op het hoofdkantoor zijn belast met het papierwerk zodat het getekend kan worden.”