Suzuki plant nog een laatste privétest voor afscheid uit MotoGP

Het Suzuki-testteam en testrijder Takuya Tsuda hebben komende week nog een testdag op het programma op het circuit van Motegi. Die test is in feite alleen nuttig voor de Grand Prix van Valencia, de laatste race van Suzuki in de MotoGP. Motorsport.com heeft vernomen dat de test bedoeld is om aerodynamische elementen te testen. Het is echter onwaarschijnlijk dat deze nieuwigheden ooit gebruikt zullen worden door Joan Mir en Alex Rins, de coureurs van het merk. Intern is er dan ook veel onbegrip over het doorgaan van de test, zo laten bronnen aan deze site weten.

De Japanse fabrikant maakte in mei bekend aan het eind van het huidige seizoen een streep te zetten onder het MotoGP-project, tot woede en onbegrip van de eigen rijders en het volledige team. Suzuki had een jaar eerder nog de nieuwe commerciële deal met promotor Dorna getekend, het merk was daarmee in feite tot het eind van 2026 verbonden aan de MotoGP. Uiteindelijk hebben de partijen overeenstemming bereikt over een exitsom van Suzuki. En zo wordt eind dit jaar een stint van acht jaar afgesloten door Suzuki. Het team boekte in 2020 haar grootste succes met de rijderstitel voor Mir.

Sinds de aangekondigde MotoGP-exit van Suzuki hebben coureurs Mir en Rins respectievelijk onderdak gevonden bij Repsol Honda en LCR Honda. Andere teamleden hebben ook elders in de paddock werk gevonden. Juan Manuel Cazeaux, nu crew-chief van Rins, gaat bij Aprilia samenwerken met Maverick Viñales. Mir’s crew-chief Frankie Carchedi stapt over naar Gresini Ducati, waar hij de hoofdmonteur van Fabio di Giannantonio wordt.

Veel van de andere teamleden hebben nog geen werk gevonden voor 2023.