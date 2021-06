Suzuki niet goed genoeg, vindt Mir: “Zo win je geen races”

Mir trekt die conclusie na de kwalificatie voor de Grand Prix van Catalonië, waarin hij tot de tiende plaats kwam. De coureur van Mallorca was een halve seconde langzamer dan polesitter Fabio Quartararo. Hij stelde simpelweg niet sneller te kunnen. Uit data blijkt dat Mir ten opzichte van vorig jaar slechts twee tienden sneller was in de kwalificatie van zaterdag, hij leverde echter twee posities in ten opzichte van 2020. De Suzuki-rijder stelt dat hem weer een inhaalrace staat te wachten, maar weet in ieder geval dat het niet goed genoeg is om races te winnen.

“Het zal weer dezelfde race worden”, zei Mir. “We moeten beter worden, dit is niet de manier om races te winnen. Op deze manier is een podium het maximale als het goed gaat in de race, als ik de band kan managen en een goed ritme heb. Maar we moeten vooral blijven pushen om onszelf te verbeteren, we merken dat het niveau echt weer gestegen is. Alle fabrikanten hebben een stap gemaakt en wij niet. Onze motor is heel goed, de basis is uitstekend. Maar het is in de basis hetzelfde als vorig jaar. Ik ben twee tienden sneller dan vorig jaar, toen was ik achtste. Nu ben ik tiende. Het schiet dus niet veel op. Het is duidelijk dat we meer materiaal nodig hebben en meer moeten testen, dit jaar hebben we een goed pakket maar we zijn niets beter geworden.”

En dus maakt de wereldkampioen zich zorgen over het huidige niveau van Suzuki. “Ik wil de titel verdedigen en Suzuki wil dat ook. We moeten pushen en zorgen dat alles optimaal werkt, nu is het gewoon niet genoeg. De anderen werken misschien wel harder. Als we de titel willen verdedigen moeten we aan de bak.”