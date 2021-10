Onder leiding van Brivio won Suzuki in 2020 haar eerste MotoGP-wereldtitel sinds Kenny Roberts Jnr. in 2000. De Italiaan, die eerder samenwerkte met Valentino Rossi, koos echter het ruime sop toen hij een kans kreeg bij het Alpine F1-team. Die samenwerking schijnt echter niet naar verwachting te verlopen en de afgelopen weken is meer en meer gezinspeeld op een terugkeer van Brivio in de MotoGP. Hoewel het team de lippen stijf op elkaar houdt en ook projectleider Shinichi Sahara weinig zinnigs kon melden over de geruchten, laat voormalig MotoGP-wereldkampion Joan Mir vast weten de terugkeer van Brivio wel te zien zitten.

“Het vertrek van Davide kwam heel onverwacht voor iedereen bij Suzuki. Zijn vertrek is opgevangen door Sahara, maar die moest daardoor dingen doen waar hij helemaal geen ervaring mee heeft en dat was allemaal veel te veel”, verklaarde Mir in Misano. “Daardoor zijn zaken blijven liggen en dat hebben we allemaal gevoeld. Sahara weet dat we iemand op die plek moeten hebben om het team een beetje beter te laten werken. Ik weet niet of Davide terugkeert, maar als hij terugkeert zou dat fantastisch nieuws zijn.”

Brivio heeft een tweejarig contract in de Formule 1 waardoor hij ook volgend jaar nog bij Alpine werkzaam zou moeten zijn. Het is niet duidelijk of Suzuki in de tussentijd op zoek gaat naar iemand die het team volgend seizoen onder zijn hoede kan nemen. Alex Rins heeft zijn oude teambaas maar rechtstreeks een bericht gestuurd toen hij hoorde over de geruchten. “Ik heb hem een bericht gestuurd toen de geruchten de ronde deden en hij heeft me verteld dat hij in ieder nog een jaar een contract heeft. In principe gaat hij dat ook uitdienen”, verklaarde Rins.

Naast een terugkeer bij Suzuki werd Brivio door Italiaanse media ook in verband gebracht met een overstap naar Valentino Rossi’s VR46-team. Die formatie komt volgend jaar met Ducati-motoren in actie in de MotoGP.