Suzuki blijft in komende seizoenen bij rijdersduo Rins en Mir

Teambaas Davide Brivio maakte duidelijk dat de contracten voor de volgende periode nog niet getekend zijn. Wel hebben beide rijders inmiddels richting de fabrikant uitgesproken dat ze voornemens zijn ook na 2020 bij het merk uit Hamamatsu te blijven.

“We hebben met beide rijders nog geen deal, er is nog niets getekend”, zei Brivio in gesprek met Motorsport.com. “We hebben enige tijd geleden met Rins de intentie uitgesproken dat we bij elkaar willen blijven. Hetzelfde is ook gebeurd met Joan. Maanden geleden hebben we besloten dat we door willen gaan met hetzelfde rijderspaar, maar ons bedrijf is heel groot en daar spelen interne processen een rol. Dan is er ook de rijdersmarkt waar nog bepaalde zaken spelen en dingen verschuiven. We hopen zo snel mogelijk een akkoord te bereiken, maar in principe hebben we alles besproken en zijn we het eens.”

Ducati toonde recent interesse om Mir in 2021 naar het fabrieksteam te halen. De Italiaanse fabrikant greep mis in de jacht op Maverick Viñales en Fabio Quartararo, die beiden bij Yamaha getekend hebben. Ducati heeft niet concreet met Mir om tafel gezeten, zo liet sportief directeur Paulo Ciabatti laten weten: “Mir blijft bij Suzuki als Suzuki dat wil.”

Het risico op een vertrek van Mir naar Ducati of een andere fabrikant lijkt bovendien afgezwakt door een clausule in het contract van de rijder. Deze clausule, die verband houdt met de resultaten van de Suzuki-rijders, werd ingevoerd toen Maverick Viñales in 2017 verkaste naar Suzuki. De overwinningen van Rins in Austin en Silverstone, als ook zijn tweede plaats in Jerez, hebben er naar verluidt voor gezorgd dat Suzuki het contract met Mir eenzijdig mag verlengen.

Met medewerking van Oriol Puigdemont