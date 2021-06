Suzuki: Geen zorgen over matige vorm van Rins

Er werd dit jaar verwacht dat de drievoudig MotoGP-racewinnaar een woordje mee zou spreken in de titelstrijd. Hij eindigde vorig seizoen op de derde plaats in de eindstand, ondanks dat hij de eerste race van het seizoen door een blessure moest missen. Dit jaar begon Rins met twee top-zes resultaten in Qatar, maar daarna ging het van kwaad tot erger voor de 25-jarige Catalaan. Hij vocht in de vier races van Portimao tot Mugello om het podium, maar haalde geen enkele keer punten.

Het dieptepunt voor Rins kwam in aanloop naar de Catalaanse GP toen hij al fietsend met zijn telefoon speelde en op een stilstaand busje botste. Hij brak daarmee zijn pols en moest daaraan geopereerd worden. Rins ontbrak daardoor in zijn thuisrace op het circuit van Barcelona en staat nu op ruime achterstand in het wereldkampioenschap. Desondanks heeft men bij Suzuki het volste vertrouwen in de coureur.

“We zijn natuurlijk teleurgesteld, het is voor hem heel jammer. Maar we zijn niet bezorgd en ook niet boos”, vertelde Sahara in gesprek met de collega’s van Motorsport.com Spanje. “Hij deed wat we van hem vragen, hij moet pushen voor overwinningen en zorgen dat zijn positie zo goed mogelijk is. Hij heeft geen grote fouten gemaakt, hij neemt risico en dat heeft een paar keer gezorgd voor de slechtst mogelijke uitkomst: een crash. Dat is heel spijtig, maar hij hoeft zich niet schuldig te voelen en we nemen het hem ook niet kwalijk. Hij is erg gemotiveerd en is hongerig om succesvol te zijn. Soms kan die honger zorgen voor een crash. De situatie is niet ideaal en we hebben wel wat plannen om het te verbeteren. Op bepaalde vlakken hebben we daarom wat verbeterpunten: technisch, mentaal en ook de strategie. Ik hoop dat we daar snel van kunnen profiteren en dat hij de resultaten kan scoren die hij verdient.”

Rins heeft net als teamgenoot Joan Mir nog een contract tot het eind van 2022 bij Suzuki. De beide Suzuki-rijders komen zaterdagmiddag in Q1 in actie nadat ze in de derde vrije training niet in de top-tien eindigden.