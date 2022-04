De eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje ging vrijdagochtend met 25 rijders aan start. Wildcardrijder Lorenzo Savadori kwam voor het tweede weekend op rij met de Aprilia RS-GP in actie, ook Honda zette met Stefan Bradl een wildcard in tijdens de wedstrijd. Het betekende overigens wel dat een van de vaste rijders ontbrak op de grid. Raul Fernandez was na zijn crash in Portugal niet fit genoeg om weer op de motor te stappen. KTM Tech3 moet het dit weekend daarom doen met alleen Moto2-wereldkampioen Remy Gardner.

Na hevige regenval op donderdag waren er aan het begin nog altijd wat natte plekken te vinden op het circuit van Jerez. Dat werd pijnlijk duidelijk toen Fabio Quartararo iets te wijd ging in de laatste bocht en de motor onder hem vandaan schoot. Quartararo kreeg het achterwiel van de machine daarbij tegen zijn edele delen en de Fransman had behoorlijk veel pijn. Hij keerde terug in de paddock, maar nam na het voorval even tijd om tot zichzelf te komen. Even daarvoor had hij wel de snelste tijd tot dat moment gereden. Met 1.38.780 stond hij halverwege de training twee tienden los van de concurrentie.

Tegen de tijd dat Quartararo terugkeerde op de baan, was Pol Espargaro hem voorbijgestoken op de tijdenlijst. De Spanjaard had een 1.38.521 gereden. Ook Marc Marquez en Takaaki Nakagami maakten een goede indruk in de eerste training. Het gaat een belangrijk weekend worden voor Honda, waar men na een wisselvallige start van het seizoen toch is gaan twijfelen over het nieuwe concept. De coureurs van het Japanse merk konden niet voorkomen dat Suzuki en Yamaha aan het front verschenen. Joan Mir klokte 1.38.422 met nog zo’n negen minuten te gaan terwijl ook Quartararo de pijn verbeet en zich verbeterde.

Alex Marquez kwam als een duveltje uit een doosje om zich in de top-tien te melden. Hij klokte met 1.38.368 even de snelste tijd, maar voormalig wereldkampioen Joan Mir zou de sessie toppen. Hij ging nog anderhalve tiende sneller en eindigde aan kop. Teamgenoot Alex Rins deed nog een duit in het zakje en schoof op naar de tweede plek, 25 duizendsten achter zijn teamgenoot. Alex Marquez sloot de sessie op de derde plek af met Aleix Espargaro als vierde. Quartararo kwam in de slotfase niet meer tot een verbetering en daar was een verklaring voor. Na zijn schuiver in de eerste minuten van de training was het vertrouwen van de Fransman aangetast. Hij kende een moment bij het ingaan van bocht 9, waardoor hij van het gas moest. Later ging hij nog eens van de baan bij het opkomen van het achterste rechte stuk. De vijfde plek was het resultaat in een rumoerige sessie voor de wereldkampioen.

Takaaki Nakagami eindigde op de zesde plek op een kwart seconde van Mir. Brad Binder was de eerste KTM van het veld op de zevende plek voor Pol Espargaro en Maverick Viñales. Op tiende plek was Jack Miller de eerste Ducatist. Hij was een halve seconde langzamer dan Mir, maar eindigde voor Marc Marquez en Enea Bastianini. Pecco Bagnaia is er ondanks een pijnlijke schouder gewoon weer bij, hij eindigde op de dertiende plek.

Vrijdagmiddag gaat de MotoGP-trainingsdag om 14.10 uur verder met de tweede oefensessie.

Uitslag: Eerste vrije training MotoGP Grand Prix van Portugal