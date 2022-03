Het rijden van een supersnelle ronde is nooit het sterkste punt geweest van de Suzuki. De cijfers van vorig jaar tonen dit ook aan. Slechts tweemaal mochten Alex Rins of Joan Mir in 2021 plaatsnemen op de voorste startlijn. De uitslag van de vrije trainingen op vrijdag in Losail, met Rins als snelste en Mir op P3, was voor menigeen dan ook een verrassing. Rins had met 355,2 ook nog eens de hoogste topsnelheid geklokt.

Zoiets leidt onvermijdelijk tot hoge verwachtingen. Maar in de kwalificatie konden de Suzuki's die niet waarmaken. Voor Mir zat er niet meer in dan de achtste plek, Rins werd tiende. Toch blijft Mir, die klaagde over de wind, van mening dat de GSX-RR dit jaar een stuk beter is tijdens kwalificaties. "Veel beter zelfs", zegt de wereldkampioen van 2020. "We zijn een stuk beter dan vorig jaar. Er waren wat problemen, maar desondanks kon ik een 1.53.4 rijden - een goede rondetijd. Ik kan zeker nog een paar tienden sneller. Bijvoorbeeld als ik een slipstream kan pakken op het rechte stuk. We zijn zeker niet slecht."

Mir geeft wel toe dat hij na zijn sterke optreden op vrijdag op meer had gehoopt. "Maar het zit nu eenmaal dicht op elkaar. Ik zie veel potentie bij ons, we zijn echt beter in de kwalificatie. Ik voel dit onder andere als ik met nieuwe banden rijd. Er was niet voldoende tijd om van alles te proberen. Normaal is een achtste plek niet zo verkeerd voor ons, ik maak mij geen zorgen. Ik heb het tempo om mee te gaan knokken."

'MotoGP competitiever dan ooit'

Ook Rins zit in Qatar niet bij de pakken neer. Het feit dat hij vrijdag eerste stond en zondag als tiende moet beginnen aan de race, toont volgens hem aan hoe competitief de MotoGP anno 2022 is. "Ik ben wat verrast, maar als je goed kijkt bedraagt het verschil tussen mij en Marc [Marquez] op de derde plek maar twee tienden, en is het gat naar de pole vier tienden. Het zit gewoon dichter bij elkaar dan ooit. De motoren zijn zeer aan elkaar gewaagd", aldus de Spanjaard die naar eigen zeggen wel wat grip miste aan de achterkant.