Suzuki: Alles in kannen en kruiken voor nieuwe deals Rins, Mir

De contracten van beide rijders lopen aan het eind van dit jaar af, maar alles lijkt erop dat de twee ook in de volgende contractcyclus nog voor de renstal uit Hamamatsu rijden. Dit ondanks de interesse die Ducati toonde in Mir. In een exclusief interview met Motorsport.com sprak Suzuki-teambaas Brivio over het feit dat beide rijders “wilden blijven” en dat er een principeakkoord ligt.

“50 of 60 procent van de belangrijke beslissingen zijn inmiddels genomen”, aldus Brivio over de rijdersmarkt. “Yamaha heeft de markt al gesloten en Honda heeft bevestigd dat [Marc] Marquez blijft. We hebben onze deals nog niet geformaliseerd, in deze fase zit alles een beetje op slot. Maar ik denk dat we geen problemen hebben met Rins en Mir: We willen ze houden, zij willen blijven en wat dat betreft zijn we akkoord. Het is alleen nog zaak dat we er een krabbel onder zetten. Ik hoop dat we geen verrassingen krijgen.”

Yamaha verraste vriend en vijand begin dit jaar door de contractverlenging van Maverick Viñales aan te kondigen, bovendien werd Fabio Quartararo vastgelegd als zijn teamgenoot. Honda sloeg vervolgens een grote slag door Marquez voor maar liefst vier jaar vast te leggen. Brivio is zeer gecharmeerd van dergelijke samenwerkingen op de lange termijn. “We doen er alles aan om de band met Alex zo lang mogelijk te verlengen, hij betaalt ons vertrouwen terug”, vervolgde Brivio over de coureur die vorig seizoen twee Grands Prix op zijn naam schreef. “Hij had het in het eerste jaar [2017] heel moeilijk, vanwege een blessure lag hij er lang uit. In het tweede jaar maakte hij een enorme stap en in zijn derde seizoen bij ons won hij twee races en eindigde hij op de vierde plaats in het kampioenschap.”

Over Mir zei Brivio: “We zijn vorig jaar op dezelfde manier met Mir begonnen. We proberen hem ook tenminste vier jaar bij ons te houden en zijn contract te verlengen [tot 2022]. Dan hopen we dat we deze rijders nog langer bij ons kunnen houden, ze zijn erg getalenteerd en horen in de beste groep van rijders. Het is heel belangrijk dat ze voor ons rijden.”

Met medewerking van Lewis Duncan en Matteo Nugnes