Suzuki bijna klaar na MotoGP-test: “We zijn duidelijk beter”

Het Suzuki-fabrieksteam had vorig jaar tijdens de wintertesten al een nieuw motorblok liggen, maar die mocht vanwege de motorbevriezing nog niet gebruikt worden tijdens de races. Joan Mir kende daardoor een lastig seizoen omdat hij niet de motor had om met zijn tegenstanders te vechten. Desondanks scoorde hij zes podiums en eindigde hij op de derde plek in het klassement.

Nu is de ontwikkeling weer vrijgegeven en de wintertest in Sepang was een belangrijk meetmoment voor Mir. Dat komt ook omdat de Spanjaard nog wikt en weegt wat hij in 2023 gaat doen. Een grote transfer lijkt er niet in te zitten, maar Mir wilde Sepang wel afwachten voordat hij een nieuw contract zou tekenen. Mir stond in de tijdenlijst slechts twaalfde omdat hij zich door de regenval niet meer kon verbeteren in de middag, maar met het gevoel zit het na Sepang wel goed.

“Ja, we staan er goed bij en daar ben ik blij mee”, stelt Mir. “We hebben onze topsnelheid zeker verbeterd, we zijn nu middenmoot en dat is echt heel belangrijk. We weten dat we een snelle motor hebben, maar het was met onze krachtbron heel moeilijk om met de Ducati’s te vechten of ze in te halen. Dat was elke race hetzelfde verhaal en blijft ook moeilijk. Nu hebben we meer vermogen en dat is voor mij heel belangrijk. Ik denk dat we hiermee een stuk sterker kunnen zijn. Voor nu ben ik tevreden, maar we kunnen nog geen feest vieren. Er is nog werk te doen. Voor nu is het goed en hebben we een goed weekend achter de rug, daar ben ik blij mee.”

Karakter niet veranderd

De Suzuki GSX-RR staat bekend als een van de gebruiksvriendelijke motoren op de MotoGP-grid en dat is met de komst van de nieuwe krachtbron niet veranderd. Mir wilde niet uit de doeken doen waar de motor beter is: “Het karakter is hetzelfde, maar op de motor voel je het verschil niet echt. Je kunt het zien in de data en wanneer je iemand volgt.”

Aankomend weekend vinden er nog drie testdagen plaats op het Mandalika Circuit in Indonesië. De eerste sessie is op vrijdag.