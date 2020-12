Suzuki wil in 2022 satellietteam in MotoGP

Een satellietteam staat al enige tijd op de verlanglijst van Brivio, die Suzuki dit seizoen naar de eerste MotoGP-wereldtitel in twintig jaar leidde. Joan Mir werd in pas zijn tweede MotoGP-jaar wereldkampioen met de GSX-RR, die behoorlijk gebalanceerd was. Hoewel Mir stelt dat het pakket nog niet optimaal is en dat er nog marge voor verbetering is aan de kant van het fabrieksteam, denkt Brivio dat een satellietteam kan helpen om meer data te verzamelen.

“Het is iets waar we al lang over spreken. Vanuit een bepaald oogpunt kun je misschien stellen dat het niet nodig is omdat we wereldkampioen zijn, maar onze engineers zijn het daar niet mee eens”, zei Brivio met een glimlach. “We hebben het gevoel dat we op de baan meer informatie moeten verzamelen. In sommige situaties hebben we niet genoeg, zeker niet als het weer een beetje wisselvallig is, met een natte of een droge baan. Als je dan meer rijders hebt, kun je meer informatie binnenhalen. Dat is voor ons op dit moment moeilijker dan voor de anderen. Dat gezegd hebbende willen we graag meer informatie verzamelen en daar moet je meer rijders voor hebben.”

Aan het eind van 2021 lopen de huidige contracten tussen de teams en de MotoGP-promotor af, ook lopen dan de contracten tussen de satellietteams en fabrikanten af. Het is voor Suzuki de ultieme kans om een team te strikken. Zo wordt het team van Fausto Gresini, dat op dit moment samenwerkt met Aprilia, al in verband gebracht met een overstap naar Suzuki. Maar voordat het zover is, moet Brivio eerst toestemming krijgen van de directie van Suzuki. Het MotoGP-project aangestuurd door Brivio werkt op dit moment met zo’n beetje het kleinste budget van alle fabrikanten. “Om dat project op poten te zetten moeten we toestemming hebben van ons bestuur en dat is iets waar we over spreken”, aldus Brivio. “Het doel is om het in 2022 te doen en dus moeten we begin volgend jaar al een besluit nemen. In maart of april zal er een beslissing moeten komen, maar daar moeten we nog aan werken. We hebben daar op dit moment nog niet over besloten.”