Suppo: Uitgesloten dat Suzuki volgend jaar nog actief is in MotoGP

Na de Grand Prix van Spanje werd bekend dat Suzuki zich aan het eind van dit terugtrekt uit het wereldkampioenschap. Later werd opgegeven dat het ging om financiën, als ook een verandering in prioriteiten in de markt. Suzuki moest met Dorna Sports onderhandelen over de exit aangezien het team vorig jaar nog een nieuw vijfjarig contract getekend had om tot het eind van 2026 in de sport te blijven. Dorna Sports CEO Carmelo Ezpeleta heeft eerder laten weten dat er in principe een akkoord is met Suzuki. Intussen werd vanuit sommige gelederen de suggestie gewekt dat Suzuki eenzelfde route als Kawasaki zou kunnen volgen. Dat team trok in 2009 de stekker uit het MotoGP-project, maar bleef op kleine schaal wel actief in de sport.

Suzuki-teambaas Livio Suppo laat weten dat dit geen optie is voor Suzuki. “Suzuki heeft officieel bevestigd dat ze volgend jaar niet racen”, reageert Suppo. “Er zijn nog onderhandelingen gaande met Dorna, maar dat is niet mijn werk. Ik kan er niets over zeggen. Maar het is duidelijk dat er niets veranderd is. Het is uitgesloten dat Suzuki hier volgend seizoen nog is.” Joan Mir stoorde zich eerder aan een gebrek aan communicatie vanuit het Japanse hoofdkantoor van Suzuki. Suppo laat weten dat daar geen verandering in is gekomen. “Nee”, reageert Suppo kortaf als hem gevraagd wordt of er nog opheldering is gekomen over de beslissing.

Het vertrek van Suzuki heeft voor onrust gezorgd in de MotoGP-paddock. Onder meer op de rijdersmarkt, waar Alex Rins en Mir ineens naar andere teams moesten zoeken terwijl ze dicht bij een nieuw contract met het team waren. Suppo heeft zich dienstbaar opgesteld richting zijn rijders en personeel om ze aan een toekomst te helpen. “Ik moet de mensen in het team echt bedanken, ondanks het nieuws hebben ze niet opgegeven”, aldus Suppo. “Ze hebben een goed humeur, als je in de paddock bent voel je ook dat de sfeer er goed bij hangt. Natuurlijk probeer ik ze te helpen aan een andere plek voor volgend jaar, maar het belangrijkste is dat ze heel sterk gereageerd hebben.”

Het lijkt er sterk op dat Joan Mir volgend seizoen voor Repsol Honda rijdt. Alex Rins zou intussen al dicht bij een deal zijn met LCR Honda om daar volgend seizoen de plek van Alex Marquez over te nemen.