Het Superbike-voordeel van de MotoGP-teams in Mandalika uitgelegd

Er werd vorig jaar hard gewerkt om het Mandalika Circuit op het Indonesische eiland Lombok klaar te krijgen. Niet voor de komst van de MotoGP, maar wel voor de laatste ronde van het WK Superbikes. Drie merken die dit weekend de MotoGP-machines testen, hebben vorig jaar al meters gemaakt op de nieuwe omloop. Honda, Yamaha en Ducati hebben allemaal een teams in het WK Superbikes. Suzuki, KTM en Aprilia hebben dat niet.

De beide kampioenschappen lijken in bijna niets op elkaar, maar de verzamelde data kunnen wel degelijk een rol spelen. Dat is ook de mening van engineers, die toegang hebben tot de data van het WK Superbikes. Bepaalde parameters zijn nuttig om bijvoorbeeld de overbrenging en de versnellingen goed te bepalen. Vooral op de eerste dag zal dat voor teams nuttig zijn om snel op gang te komen. Een bron binnen Ducati laat aan Motorsport.com weten: “Daarnaast hebben de teams ook een referentie waar ze aan moeten denken op het gebied van rondetijd. Die hebben we ook op andere circuits tussen het WK Superbikes en de MotoGP. We kunnen op basis daarvan redelijk bepalen welke rondetijd we kunnen verwachten.”

WSBK-kampioen Toprak Razgatlioglu was in november de snelste coureur op het Mandalika-circuit. Hij kwam in de Superpole tot 1.32.8. De drie teams die benaderd zijn door Motorsport.com geven allemaal aan dat de tijd van Razgatlioglu met zo’n twee seconden verbeterd gaat worden. Het is realistisch om tijden rond de 1.30.0-1.30.5 te verwachten. “Honda heeft geluk met het WK Superbikes-team, we kunnen daar toch wel wat uithalen”, zegt Santi Hernandez, de crew-chief van Marc Marquez. “Het is geen gigantisch voordeel, de bochten worden anders door de motor, maar het is wel degelijk een handige richtlijn.”

Ook voor coureurs kan het nuttig zijn. Diverse rijders hebben aangegeven de beelden van het WK Superbikes te bekijken voordat ze zelf vrijdag het circuit betreden. “Ik heb veel beelden bekeken om ervaring op te doen”, erkent Pol Espargaro. En hoe zit het met de teams die geen Superbikes-formatie hebben? “Wij beginnen met niets”, zegt Frankie Carchedi, de crew-chief van Joan Mir bij Suzuki. “Het betekent dat we iets meer werk moeten verzetten, maar die achterstand kunnen we ook vrij snel wegwerken.”

Vrijdag, zaterdag en zondag beginnen de testsessies om 2.00 uur Nederlandse tijd, de finishvlag wordt vervolgens om 10.00 uur uitgehangen.