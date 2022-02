Eigenlijk zou Toprak Razgatlioglu eind vorig jaar al een keer met de M1 in actie komen, maar door een verandering in het WSBK-schema kwam het er niet van. Yamaha’s Massimo Meregalli heeft nu aan de officiële website van de MotoGP bevestigd dat er momenteel gesproken wordt om Razgatlioglu aankomende zomer eens op een MotoGP-fiets de baan op te sturen.

“We hadden vorig jaar aan het einde van het seizoen een test voor hem gepland”, vertelt Meregalli. “Het zou in feite aan het einde van de test in Jerez gaan gebeuren. Maar toen werd de laatste Superbike-race in Indonesië verplaatst, waardoor hij die kant op moest vliegen. Maar dit jaar gaan we waarschijnlijk opnieuw een datum zoeken die ons beiden past. Het zou zeker interessant zijn en hij verdient ook echt deze kans, want wat hij vorig jaar liet zien, was fantastisch. Ik ben benieuwd wat hij op een M1 kan, en ik ben niet de enige.”

“Ik weet het niet helemaal zeker maar volgens mij zijn er twee mogelijkheden: één in augustus en misschien één in juni. We zijn al aan het overleggen over deze opties. Als we zover zijn, zullen we samen een beslissing nemen over wat het juiste moment hiervoor is.”

Razgatlioglu, die vorig jaar Jonathan Rea versloeg in de strijd om de WSBK-titel, zorgde een maand geleden voor de nodige opschudding op social media door te tweeten: “Ik heb altijd van de MotoGP gedroomd. 2023, waarom niet?” Vorig jaar ging het gerucht dat de Turk in 2022 zijn MotoGP-entree kon maken bij Yamaha, maar aan dat verhaal kwam een eind toen bekend werd dat Razgatlioglu had bijgetekend in het WSBK.