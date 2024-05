Het management van het Ducati MotoGP-team weegt de opties af voor komend seizoen. De kans is klein dat het contract van fabrieksrijder Enea Bastianini aan de zijde van Francesco Bagnaia wordt verlengd. Huidig WK-leider Jorge Martín en achtvoudig wereldkampioen Marc Márquez worden genoemd als voornaamste kandidaten. Pramac-rijder Martín zet zijn ambities kracht bij met een indrukwekkende start van het seizoen. Hij zegevierde in Portugal en Frankrijk en staat 38 punten los in de titelstrijd. Desondanks is het nog verre van zeker dat hij het felbegeerde fabriekszitje ook daadwerkelijk krijgt. De Spanjaard heeft al laten weten bij Ducati te vertrekken als hij de plek niet krijgt.

Mocht dat gebeuren, dan is Aprilia een mogelijke bestemming voor de 26-jarige. Daar is een plekje vrijgekomen nu Aleix Espargaró heeft bevestigd aan het einde van dit jaar zijn MotoGP-helm aan de wilgen te hangen. Hoewel de afzwaaiende Spanjaard graag zou zien dat Martín hem opvolgt, gunt hij hem ook de meest competitieve machine op de grid. “Aprilia is zeker een goed team met een goede machine, maar het is niet eerlijk voor Martin. Jorge verdient het zitje van zijn dromen: de fabrieks-Ducati. Als hij die niet krijgt, vind ik dat super oneerlijk. In dat geval is Aprilia een zeer goede optie. Het zou geweldig zijn om hem races of een titel te zien winnen met de #41-motor.”