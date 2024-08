CEO Aprilia waarschuwt: "We doen iets verkeerd"

Aprilia is in slechts vier maanden tijd veranderd van een regelmatige uitdager van het dominante MotoGP-merk Ducati, in een team dat slechts incidenteel in de top-vijf is terug te vinden. De Grand Prix van Groot-Brittannië van vorig weekend toonde nog maar eens de neergang aan van het team dat eerder dit jaar Portugal nog een sprintoverwinning pakte en vervolgens twee keer toesloeg in Austin (sprint- en Grand Prix-zege).

Op Silverstone viel fabrieksrijder Aleix Espargaro ver terug, van pole naar een zesde plaats op de finishlijn. Teamgenoot Maverick Viñales had een nog zwaardere race en werd dertiende. Die laatste zei na die race in Groot-Brittannië dat Aprilia een stap terug heeft gedaan, in plaats van dat Ducati een grote sprong voorwaarts had gemaakt met haar GP24-motor.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia CEO Massimo Rivola sluit zich aan bij de kritiek van Viñales. "Als we terugkijken dan waren we op Silverstone veertig seconden sneller dan vorig jaar", vertelde de Italiaan aan Sky Sport Italië. "Dat is een eeuwigheid, maar we zaten tien seconden achter de eerste plaats. Het is waar dat we slechts 2,5 seconden achter Pecco [Bagnaia van Ducati] zaten, maar dit is een circuit waar Aprilia altijd snel is geweest. We doen dus iets verkeerd. Of beter gezegd, Ducati doet iets bijzonder goed, vooral sinds we weer op de Europese circuits racen. Ik weet dat ze een test op Barcelona – een circuit met weinig grip – hebben gebruikt om een sprong voorwaarts te maken. Dat hebben ze goed gedaan."

Bandenmanagement

Een van de sterkste punten van de Ducati dit jaar is het vermogen om maximale prestaties te halen uit de nieuwe 2024-banden van Michelin. Omgekeerd worstelt Aprilia dit seizoen juist met zware bandenslijtage. Espargaro moest op Silverstone zelfs een harde rubbersamenstelling op de achterkant van zijn RS-GP monteren en Viñales klaagde dat zijn band 'na zes ronden al op was'. In reactie daarop zei Rivola dat Aprilia een groter deel van het raceweekend moet besteden aan het begrijpen van de Michelin-banden. "Sinds we terug zijn in Europa, staat er vaak een Aprilia op de eerste rij. We kunnen ons in de [korte] sprintraces vrij goed verdedigen, maar zijn in de lange races niet competitief genoeg."

"We hebben een probleem met betrekking tot bandenslijtage", legde Rivola de vinger op de zere plek. "Daar moeten we ons zeker op richten, misschien al in de planning van het weekend, zelfs met het risico dat we soms door Q1 heen moeten. We hebben waarschijnlijk vrijdag al meer informatie nodig. Als we de motor op de baan zetten, zijn we meteen snel, maar we hebben de neiging om vooral tijd te verliezen door bandenproblemen. Ik denk dat er meer een set-up thema is, mechanisch en elektronisch, en hoe we het weekend aanpakken."