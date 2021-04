Strategische blunder kost Mir plek in Q2 GP van Doha

Mir kwam in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Doha tot een 1.54.012, goed voor de dertiende tijd. Daarmee slaagde hij er voor de tweede keer dit seizoen niet in om zich rechtstreeks te plaatsen voor Q2. Coureurs hebben zaterdag nog een kans om zich te verbeteren in de derde training, maar realistisch gezien zijn de omstandigheden dan niet goed genoeg voor een verbetering. Mir baalde stevig van de misser.

“Het gevoel is goed, maar we hebben de strategie compleet verknald”, was het harde oordeel van Mir. “Toen we in de tweede training banden gebruikten die niet voorverwarmd waren, had ik maar een rondje de kans om een tijd te zetten en ik kon geen tweede ronde doen. We hadden geen tijd meer, we hebben de strategie niet goed gedaan. We beschikking ook niet over een pakket waarmee we makkelijk Q2 halen en als het dan niet helemaal loopt, liggen we er direct uit. We missen misschien een tiende van een seconde, ik weet zeker dat ik in de tweede ronde mijn tijd nog had kunnen verbeteren. Maar we hadden geen tijd meer.”

Mir reed zijn tijd op een band die al een keer verwarmd was, maar het was een exemplaar die overgebleven was van de vorige GP. Dit is gebruikelijk in de MotoGP, maar de band was wat betreft de prestaties niet zo goed als de verse banden die specifiek voor de Doha GP gebruikt werden. Uiteindelijk stapte de Spanjaard te laat over naar een ‘nieuwe’ band waardoor hij maar een rondje kon rijden. “Soms moeten we een band gebruiken die van een vorige GP overgebleven is en zo’n band is dan niet meer zo goed als een gloednieuwe band”, legde Mir desgevraagd uit. “Iedereen weet dat en dan moeten we wachten tot de laatste run. Op de een of andere manier kwam ik binnen om de goede band en toen hadden we geen tijd meer.”

'Omstandigheden niet ideaal'

Teamgenoot Alex Rins schopte het wel tot de top-tien in VT2. Hij werd met een 1.53.713 achtste en is zeker van een plek in Q2. Ondanks dat het gevoel 'niet zo goed' was, toonde Rins zich tevreden: "Het was een positieve dag, we hadden moeite om grip te vinden met de nieuwe band. Het was moeilijk daar beter mee te rijden en dat maakte het lastig. Op de eerste nieuwe band had ik niet genoeg gedaan [om Q2 te halen], ik maakte fouten. De omstandigheden waren [qua grip] niet optimaal voor ons, dus het had nog wel wat beter gekund."