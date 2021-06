Er waren zondag nog vijf ronden te rijden in de Catalaanse GP toen duidelijk te zien was dat Fabio Quartararo met ontblote borst onderweg was. De rits van zijn pak was helemaal naar beneden gekomen en dat is in strijd met het reglement. Daarin staat het simpelweg als volgt beschreven: “Een coureur moet te allen tijde zijn uitrusting compleet en goed vastgemaakt dragen als hij of zij op de baan is.” Over de eventuele straf die daarop staat wordt in het reglement niet gerept, maar toch zijn er wel wat vragen na een dergelijk incident.

Quartararo wist kort na afloop van de race niet wat er gebeurd was, of hij wilde het in ieder geval niet uitleggen. Hij verklaarde enkel dat de rits in de eerste bocht van het circuit naar beneden was gekomen. Dat ongemakkelijke gevoel zorgde ervoor dat hij zijn borstprotector weghaalde en weggooide in bocht 2. Dat was op zichzelf al een verontrustend beeld. Na afloop van de race werd de suggestie gewekt dat Quartararo de race begonnen was met een pak dat niet helemaal tot boven gesloten was, maar dat blijkt na onderzoek niet zo te zijn. Wel is duidelijk dat het pak niet helemaal correct dicht zat aangezien de rits ter hoogte van de hals niet helemaal achter een Velcro-sluiting zat. Daardoor kon het pak tijdens de race opengaan. Dat zal Quartararo, zeker gezien het kostbare puntenverlies, nooit weer overkomen.

Kort na afloop van de race ging Quartararo langs bij de mensen van Alpinestars, de leverancier van de uitrusting. De conclusies uit dat gesprek zijn (nog) niet openbaar gemaakt. De coureur uit Nice heeft kenbaar gemaakt dat Alpinestars het incident gaat onderzoeken om herhaling te voorkomen.

In bescherming nemen?

Dat de WK-leider zondag met ontblote borst een slordige 300 kilometer per uur reed op het Circuit de Barcelona-Catalunya zorgde logischerwijs voor verontwaardigde reacties. Want had de wedstrijdleiding de coureur niet meteen in bescherming moeten nemen en hem middels een zwarte vlag met oranje stip naar binnen moeten halen? Uiteindelijk kwam men met een beslissing, maar dat was laat. Heel laat. Meer dan vijf uur nadat de race afgelopen was kwamen de stewards van de FIM met de mededeling dat Quartararo een tijdstraf van drie seconden kreeg. Een straf waarin de logica ontbreekt en waar niemand blij mee kan zijn. Quartararo verweet zijn kritische mede-coureurs dat ze hem een straf aansmeerden. Zij vonden dat Quartararo direct de zwarte vlag had moeten krijgen voor zijn eigen veiligheid, maar ook omdat hij andere coureurs in gevaar bracht door de borstprotector weg te mikken.

Volgens Marc Marquez was het de meest eerlijke optie geweest als de wedstrijdleiding Quartararo de zwarte vlag met oranje stip had laten zien. “Als ze dat gedaan hadden, had Fabio geweten dat hij zijn pak moest sluiten om in de race te blijven”, aldus Marquez. “Dat zou drie seconden gescheeld hebben en dan kon hij door.” Regerend wereldkampioen Joan Mir was van mening dat het weggooien van de borstprotector nog de meest kwalijke fout was van Quartararo. “Het is ontzettend gevaarlijk om die borstprotector weg te gooien, het is plastic en een hard onderdeel. Dat is gevaarlijk als andere motoren met 200 kilometer per uur aankomen”, zei Mir. “Daar zou straf op moeten staan, vind ik. Zo is het nu eenmaal, hij bracht andere coureurs in gevaar. We moeten hiervan leren. Ik wil niet dat iemand mij een borstprotector voor de kop gooit in een volgende race, dus daar moeten we paal en perk aan stellen.”

Suzuki en Ducati hebben na afloop van de wedstrijd contact opgenomen met de wedstrijdleiding om opheldering te vragen over het gebeuren. Zij hebben echter geen formele klacht ingediend. Via Twitter mengde ook oud-wereldkampioen Casey Stoner in de discussie. Hij schreef: “Zelfs al deed Fabio zijn pak niet met opzet open, hij had meteen de zwarte vlag moeten krijgen. Op dit niveau kan je niet met 350 kilometer per uur rijden terwijl je pak wagenwijd openstaat.” Aleix Espargaro haalde zijn schouders op over het incident: “Dit kan gebeuren. Wat wil je doen, moet hij stoppen? Het is gevaarlijk, natuurlijk is het gevaarlijk. Maar hij vecht voor de wereldtitel, denk je dat het eerlijk is om een coureur te laten stoppen als de rits van zijn pak kapot is?”

Mogelijk desastreuze gevolgen worden genegeerd

Het feit dat (oud-)coureurs zo verdeeld zijn, maakt het nog moeilijker om een lijn te trekken en een goede conclusie te vormen over wat gedaan had moeten worden. Feit is dat er wel te makkelijk over gevolgen van een eventuele crash heengestapt wordt. Wat zou er gebeurd zijn als Quartararo – zoals drie ronden voor het eind bijna gebeurde – gevallen was terwijl zijn borst zo kwetsbaar was? Het is wellicht beter om er niet aan te denken, maar het is wel een scenario dat in acht genomen moet worden om tot consensus te komen met alle partijen. Er is geen enkele reden om een dergelijke situatie te bagatelliseren. Alle veiligheidsmaatregelen worden vanzelfsprekend genomen om coureurs te beschermen van valpartijen en risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Dat dit uiteindelijk niet gebeurde is vooral te danken aan het handelen van de wedstrijdleiding en de stewards die de dienst uit maken. Deze mensen liggen toch al onder vuur vanwege onnavolgbare beslissingen. Dat de stewards besloten hebben om Quartararo vijf uur na de race nog eens een straf te geven is onverklaarbaar. Niemand schiet er iets mee op. Iedereen zou een directe zwarte vlag begrepen hebben als deze tijdens de wedstrijd gezwaaid zou zijn. Maar om hem de laatste vier ronden met ontbloot bovenlijf te laten rijden en hem dan een kosmetische straf van drie seconden te geven, is hoe dan ook niet uit te leggen.