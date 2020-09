Stoner: MotoGP mist wat zonder Marquez

Marquez staat nog zeker een maand aan de kant door zijn gebroken bovenarm, die na een prematuur optreden in de GP van Andalusië een tweede operatie nodig had. Door het ontbreken van de dominante Honda-rijder werd het kampioenschap helemaal opengeslagen. Fabio Quartararo, Brad Binder en Miguel Oliveira pakten allemaal hun eerste overwinning en ook de strijd voor het kampioenschap ligt helemaal open.

De afwezigheid van Marquez komt de spankracht en het spektakel dus ten goede, maar volgens Casey Stoner mist het kampioenschap wat zonder de Spanjaard. "Zonder Marc is er op dit moment geen leider. Dat zie je aan de resultaten, aan wie er races wint. Marc was een duidelijke leider en bracht het kampioenschap naar een ander niveau. Toen ik meedeed had je mij, Valentino [Rossi], Jorge [Lorenzo] en Dani [Pedrosa] die allemaal meestal vooraan reden en de rest van het veld op achterstand reden. Op dit moment zie ik geen rijder die dat kan, in elk geval niet elk weekend op een consistente manier gedurende het seizoen. Omdat dit seizoen zo gebald is met races op hetzelfde circuit, vinden ze dat een degelijk resultaat vaak volstaat. Het is een heel ander kampioenschap."

Volgens Stoner geeft het inzakken van Repsol Honda zonder Marc Marquez aan hoe groot de impact is van de zesvoudige MotoGP-kampioen. "Ik denk dat je niet min of meer met elke motor op de grid kan winnen: Ze zijn allemaal heel vergelijkbaar, ze hebben gewoon enkele aparte trekjes. Het grote verschil is dat er geen leider is. En als je geen leider bent, dan ben je een volger. Als volger moet je eerst iemand anders iets zien doen op dezelfde motor om te geloven dat jij er ook mee kan winnen. Dat is niet makkelijk, want dat had ik eerst bij Ducati ook. De Ducati had het lastig, maar ik besefte dat ik het er maar mee moest doen. Dat doet Marc ook. Hij maakt zich nergens anders zorgen over en houdt zich enkel bezig met zijn motor en hoe hij er snelheid uit kan halen. Zonder Marc lijkt het team een beetje de weg kwijt."

Volgens Stoner heeft het kampioenschap ook door de vertimmerde kalender, met alleen Europese races, wat aan glans ingeboet. "Het is fantastisch dat er wordt gereden, dat is geweldig voor alle teams en sponsors. Maar het is een beetje moeilijk om dit een wereldkampioenschap te noemen. Je rijdt twee keer op hetzelfde circuit. Als deze selectie van circuits iemand erg goed ligt, dan is dat een groot voordeel. Ik ben er geen voorstander van dat er niet rond de wereld wordt gereisd om een echt wereldkampioenschap te organiseren, maar het racen zelf is fantastisch."