Stoner: Ducati ‘kan zich niet veroorloven’ dat Dovizioso vertrekt

Dovizioso’s manager Simone Battistella maakte zaterdag bekend dat de vice-kampioen na acht jaar vertrekt bij Ducati. De manager beweerde dat er nooit daadwerkelijk een voorstel op tafel is gekomen, het management van Ducati wilde tot na de Grand Prix van Stiermarken wachten voordat het een beslissing zou nemen. Dovizioso vond dit niet acceptabel en besloot zelf de knuppel in het hoenderhok te gooien. De Italiaan verklaarde dat hij geen ‘plan B’ heeft voor een vervolg van zijn carrière, maar dat hij zich nu voornamelijk wilde concentreren op de titelstrijd in 2020. Het werd de afgelopen maanden breed uitgemeten dat Ducati niet wilde voldoen aan de salariseisen van Dovizioso, die in vergelijking met voormalig Ducati-rijder Jorge Lorenzo flink minder op zijn bankrekening gestort kreeg.

Voormalig wereldkampioen Stoner vertrok onder soortgelijke omstandigheden bij Ducati. De coureur schreef in 2007 zijn eerste wereldtitel op zijn naam en vertrok vervolgens in 2011 naar Honda, waar hij nogmaals kampioen werd. Tussen 2010 en 2015 won Ducati vervolgens geen race in de koningsklasse van de motorsport. De Australiër mengde zich zaterdag in de discussie over het vertrek van Dovizioso en schreef op Twitter: “Dit is mijn mening, maar ik geloof niet dat Ducati zich kan veroorloven dat een coureur als Andrea Dovizioso vertrekt. Ik denk dat ze zich moeten realiseren dat het gaat om de rijder en niet om de windtunnel als het gaat om resultaten. Luister naar hen [de rijders]…”

Stoner keerde in 2016 nog even terug bij Ducati, maar vertrok nog geen twee jaar later weer toen hij het gevoel kreeg dat de fabrikant uit Bologna zijn ontwikkelingswerk niet op waarde wist te schatten.

Lorenzo in beeld bij Ducati-management

Het is nog niet bekend wie in 2021 de vervanger wordt van Dovizioso, maar in de wandelgangen doet de naam van drievoudig wereldkampioen Jorge Lorenzo de ronde. Met name algemeen manager Gigi Dall’Igna is erg gecharmeerd van de Spanjaard, maar ook Francesco Bagnaia en Johann Zarco zijn in de race.

In gesprek met Sky Italia zei Dall'Igna: “We hebben een aantal opties op tafel toen we begrepen dat de onderhandelingen nergens zouden komen. Het is nog een beetje te vroeg om al iets te bevestigen, maar we zijn geïnteresseerd in het vervolgen van onze band met Bagnaia en Zarco, zij doen het erg goed. We hebben verder nog wat ideeën, maar het is nog vroeg. Ik denk dat het een riskant scenario is, maar het is een mogelijkheid en daar kijken we naar”, aldus Dall’Igna.