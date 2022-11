Quartararo was vrijdagmorgen de snelste in de eerste vrije training en maakte ook in de middagsessie een uitstekende indruk. Qua racepace behoorde de Fransman tot de beste rijders, zeker in vergelijking met titelrivaal Francesco Bagnaia die een moeizame dag kende. In de kwalificatieruns werd de top van de tijdenlijst echter overspoeld door de Ducati’s met VR46-rijder Luca Marini als lijstaanvoerder. Quartararo moet de Ducati’s in de kwalificatie eigenlijn verslaan om een kans te maken, maar dat wordt nog niet zo eenvoudig.

“Ik ben er wel aan gewend”, zegt Quartararo over de dominantie van Ducati. “Ze hebben meer grip met een nieuwe soft en dat hebben wij niet. Daarnaast is de motor nu eenmaal sterker. Maar wij hebben vandaag goed gewerkt, we hebben voor morgen nog een paar zaken die we kunnen verbeteren maar het racetempo is heel sterk. Er zijn rijders sneller in één ronde, maar elke keer heb ik als een bezetene gepusht. Ik wil geen fouten maken, maar ik zie nog ruimte voor verbetering met het oog op de komende dagen.”

"Waarom zou ik nerveus zijn?"

In de kwalificatieruns maakte Quartararo gebruik van de hardste compound voorband, een type band die iets meer stevigheid en daarmee vertrouwen geeft. “Die was heel goed voor de time attack, maar ook in de afstelling voor de race gaf die band ons echt veel steun. We hebben nog wat dingen te verbeteren, ook met de nieuwe vleugels die we dit seizoen hebben is er nog marge om de acceleratie te verbeteren.”

Quartararo eindigde vorig jaar op de vijfde plek in Valencia nadat Ducati het volledige podium bezette. Dit weekend moet hij winnen om überhaupt nog kans te maken. Hij heeft een achterstand van 23 punten op Bagnaia, die daardoor genoeg heeft aan de veertiende plek om kampioen te worden. “Het is normaal”, zegt Quartararo op de vraag dat zijn tegenstander Bagnaia een nerveuze indruk maakt. “Waarom zou ik nerveus zijn? Pff. Ik heb tegen mijn team en vrienden gezegd dat ik tijdens de race voluit zal gaan. Wat er ook gebeurt, zondagavond hebben we een leuk feestje. Ik vertrek hier niet zonder dat ik het geprobeerd heb.”