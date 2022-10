Sterk optreden in Australië geeft Zarco weer wat vertrouwen

Johann Zarco kende een goed begin van het raceweekend op Phillip Island met de beste tijd op vrijdag en een zesde plaats in de kwalificatie. Ook in de warm-up was hij het snelst. Maar bij het vertrek van de wedstrijd ging het helemaal verkeerd. De Fransman werd met zijn Pramac Ducati ver teruggeworpen in het veld. Vervolgens kwam Zarco ronde voor ronde steeds wat naar voren en zette hij de snelste raceronde neer: 1.29.622. Zarco finishte uiteindelijk als achtste, drie seconden achter de nummer zeven: teamgenoot Jorge Martin, die van pole-position was vertrokken.

Zarco baalde na afloop van zijn slechte openingsfase, die hem mogelijk een podiumplaats heeft gekost. "Zolang ik niet op een voor mij natuurlijke manier kan rijden met deze motor, zal ik altijd veel tijd verliezen in het begin van de race", mopperde hij. "Ik ben niet goed bij de start, het systeem werkte vandaag niet en ik was constant aan het schakelen met de tweede en derde versnelling - waardoor ik veel acceleratie tekort kwam. In de eerste bochten zou ik graag de motor willen positioneren op de manier zoals ik het wil en zo rivalen inhalen, maar dit gaat hem niet worden. Ik wil geen klapper maken, dus dan verlies ik tijd. Deze keer was het nog erger dan voorheen." Nadat hij in het achterveld was beland, wachtte Zarco rustig zijn kansen af. "Ik zag dat anderen gelijk na de start veel van hun banden aan het vragen waren. Zeker de coureurs in de achterliggende groep, zij waren enorm aan het pushen. Ik had in de eerste drie ronden wel door dat ze het moeilijk zouden gaan krijgen, waardoor ik plekken kon winnen."

Zarco heeft in het verleden nooit geweldig gescoord op Phillip Island. Ook in zijn Moto2-kampioenschapschapsjaren vielen de resultaten tegen, met een zevende (2015) en twaalfde plaats (2016). Maar na de beroerde opening van zondag voelde hij zich steeds beter. "De race was prima met goede rondetijden", gaat Zarco verder. "Alleen maakte ik, toen ik onderweg was naar de leidende groep, een fout achter Marini, die heeft mij tijd gekost. Vervolgens bleek de rest moeilijker te passeren. Ik was aan het knokken met Aleix [Espargaro], die goed met zijn motor overweg kan, en [Brad] Binder. We raakten elkaar licht. Het was een mooie strijd, maar hierdoor verloor ik wel de aansluiting met de voorste zes rijders." Espargaro eindigde op P9, Binder werd als tiende afgevlagd.

Werken aan betere motor

De race heeft Zarco weer wat vertrouwen gegeven. "Het is fijn om snel te zijn in zo'n competitieve klasse", aldus de 32-jarige piloot. "Maar het zou nog mooier zijn als ik het beter doe en ga winnen. Ik had niet verwacht dat ik het hier [op Phillip Island] zo goed zou doen. Het is een gecompliceerde baan. Maar ik heb veel dingen leren begrijpen. Om hier 350 kilometer per uur te halen en met 200 kilometer per uur een bocht in te gaan, dan wordt je brein geprogrammeerd tot een krankzinnig niveau. Maleisië [Sepang] is een circuit waar ik van houd en anders. Ik denk dat ik het daar ook goed zal doen."

Zarco verwacht niet dat het ultieme gevoel met de Ducati dit jaar nog terugkeert. "Volgend jaar zal het moeten gebeuren. Op een gegeven moment moet je in staat zijn om alle energie die in je zit, eruit te laten komen. Zoals Rins [racewinnaar op Phillip Island] hier heeft gedaan." Zarco wil de komende winter gebruiken om daaraan te werken. "Ik denk dat ik hier er alles aan gedaan heb om mij zoveel mogelijk aan te passen. Ik zal verder blijven werken om beter te worden; fysiek, mentaal en op technisch vlak. Maar ik heb ook het materiaal nodig om het plezier te krijgen en dat mij in staat stelt om op een natuurlijke manier te rijden; dat is nu al vele maanden niet het geval."