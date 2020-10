Marquez laat Aragon schieten, Bradl weer vervanger bij Honda

Marquez brak bij de seizoensopener van de MotoGP op Jerez zijn bovenarm na een zware valpartij. Een race later probeerde hij terug te keren, maar hij bleek uiteindelijk niet fit genoeg. Daarna traden complicaties op in het herstel van de Spanjaard, die daardoor opnieuw onder het mes moest en ‘twee tot drie maanden’ uit de roulatie zou zijn. Dat was eind augustus. Inmiddels naderen we eind oktober en zijn we twee maanden verder, maar de terugkeer van Marquez laat nog even op zich wachten.

Momenteel revalideert Marquez thuis verder van zijn blessures en dat blijft hij komende week ook doen tijdens de Grand Prix van Aragon. Honda kondigde aan dat Stefan Bradl ook op Motorland Aragon optreedt als de vervanger van de zesvoudig MotoGP-kampioen. De 30-jarige testrijder van Honda fungeert al vanaf de derde race van het huidige seizoen als invaller op de motor van Marquez. Afgelopen weekend scoorde hij zijn beste resultaat in zes optredens door op een nat circuit in Le Mans achtste te worden.

Nu Marquez verstek laat gaan tijdens de eerste van twee races op Motorland Aragon staat ook vast dat hij zijn wereldtitel kwijtraakt. Momenteel heeft hij nog een rekenkundige kans op de wereldtitel: met vijf races te gaan heeft hij een achterstand van 115 punten op kampioenschapsleider Fabio Quartararo, terwijl er nog 125 punten te verdienen zijn. Aangezien Marquez de GP van Aragon aan zich voorbij laat gaan, kan hij in het meest gunstige geval (een terugkeer tijdens de GP van Teruel) nog maar 100 punten scoren.

Met medewerking van German Garcia Casanova