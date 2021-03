Bradl vervangt Marquez tijdens MotoGP-races in Qatar

Honda maakte maandag bekend dat Marquez nog niet fit genoeg is om tijdens de Grand Prix van Qatar. De artsen stellen dat Marquez er nog niet klaar voor is en dat ze geen risico willen lopen door hem te vroeg in competitie los te laten. Het duidt erop dat Marquez nog niet zonder risico kan crashen. Marquez zal ook niet in actie komen tijdens de Doha GP en krijgt op maandag 12 april weer een medische check. Dat is de maandag voor de Portugese GP.

Honda heeft nu bevestigd dat voormalig Moto2-wereldkampioen Bradl opnieuw aangewezen is als invaller. Hij heeft vanaf de Grand Prix van Tsjechië in 2020 alle races op de plek van Marquez gereden en ook samengewerkt met zijn crew onder leiding van Santi Hernandez. Tijdens de Grand Prix van Portugal scoorde hij zijn beste resultaat met een zevende plaats.

Verontwaardiging over rol Bradl

Het feit dat Bradl het uitgebreide testwerk in aanloop naar dit seizoen combineerde met een rol als racer, kwam hem op kritiek te staan vanuit verschillende hoeken. Vooral het feit dat de Duitser ook nog tijdens privétests in actie kwam, terwijl vaste MotoGP-rijders dat niet mogen, zorgde voor verontwaardiging.

“Ik wil HRC bedanken en Marc het beste wensen in zijn herstel”, zei Bradl. “We hebben een goede test gehad en ik heb goed kunnen rijden. Dat zorgt ervoor dat we goed kunnen starten in 2021. Hopelijk kunnen we een sterk weekend afwerken en goede data verzamelen voor Honda. Het wordt leuk om weer in Qatar te racen. Het is een tijd geleden dat ik daar kon racen, maar door de beide tests heb ik de snelheid wel weer gevonden. Ik kijk uit naar de start van het weekend.”

Stefan Bradl, Repsol Honda Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images