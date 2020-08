Marquez brak vorige maand zijn rechterarm, maar was vastbesloten om een week later tijdens de Spaanse Grand Prix op Jerez al weer in actie te komen. Uiteindelijk koos hij er voor om dat niet te doen omdat zijn arm hem toch te veel last bezorgde. Wel liet hij weten komend weekend in Brno weer van de partij te zullen zijn. Complicaties met de titanium plaat die bij de eerste operatie in de arm werd gezet hebben echter geleid tot een tweede noodzakelijke ingreep en er voor gezorgd dat dat feest dus niet doorgaat.

En dus maakt Bradl komend weekend zijn opwachting bij Repsol Honda. De 30-jarige Duitser staat sinds 2018 onder contract bij Honda. In de afgelopen twee jaar reed hij negen Grands Prix, zijn beste klasseringen vorig jaar waren twee tiende plaatsen in Jerez en op de Sachsenring. Uiteraard is Bradl begaan met het lot van Marquez, maar hij is Honda dankbaar voor de kans. “Ten eerste wil ik Marc een snel herstel toewensen. Wat hij in Jerez deed was ongelooflijk, hij liet zien waar een echte kampioen toe in staat is.” De Duitser staat echter te popelen om aan de bak te gaan. “Ik kijk er naar uit om weer op de Honda RC213V te rijden. Door COVID-19 hebben we niet veel kunnen testen dus ik zal wat tijd nodig hebben om weer aan de machine en de MotoGP te wennen, maar ik heb wat met de superbike gereden dus ik ben fit.”

Wanneer Marquez weer terugkeert is onbekend, maar het lijkt er op dat hij de tripleheader van de komende weken (Brno, Oostenrijk en Stiermarken) zal moeten missen.