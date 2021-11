Bradl vervangt geblesseerde Marquez in Portimao

Het Honda MotoGP-team heeft Stefan Bradl opnieuw opgeroepen als vervanger van Marc Marquez. De Spanjaard liep afgelopen week een hersenschudding op bij een val tijdens een training met een crossmotor. Voor Bradl wordt het zijn vijfde optreden dit seizoen. Eerder dit jaar kwam hij in de dubbele ronde in Qatar en in Jerez de la Frontera al in actie als vervanger van Marquez, die destijds herstellende was van een armkwetsuur. In San Marino reed de Duitser op een Honda-wildcard.

De vaste testrijder van het merk gaat samenwerken met het vaste team van Marquez, geleid door Santi Hernandez. Hiermee werkte Bradl afgelopen jaar, toen hij elf races inviel, ook al samen. Het beste resultaat van de Duitser in deze vijftien Grands Prix in 2020 en 2021 is de zevende plaats in Portugal.

Aanstaande dinsdag wordt Marquez wederom onder de loep genomen door de artsen om te zien of hij in staat is om aan de start te staan van de finalerace in Valencia van 12 tot 14 november. De Japanse fabrikant hoopt dat de Spanjaard in elk geval in staat is om op 18 en 19 november deel te nemen aan de post-season test, waar de definitieve richting voor de machine voor 2022 bepaald moet worden.