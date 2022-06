Bradl na problemen met extreme hitte: "Honda kan dit oplossen"

De vervanger van Marc Marquez haalde in de Duitse Grand Prix de finish ternauwernood. Kort na de start liet Bradl zich afzakken omdat hij last kreeg van de enorme hitte in het spoor van andere machines. Hij kon op een gegeven moment niet meer remmen omdat de remhendel van de machine te heet was om vast te pakken. In de tweede helft van de race kon Bradl zijn rechtervoet niet meer op de voetsteun houden omdat de machine te veel hitte afgaf. Hij haalde de finish, maar eindigde op 52 seconden van racewinnaar Fabio Quartararo. Na afloop bleek hij een flinke brandwond op zijn voet te hebben.

Het is een probleem waar rijders van Honda eerder mee te maken hebben gehad, zegt Bradl. Hij heeft er vertrouwen in dat de oorzaak lag in een combinatie van factoren. De extreem hoge temperatuur op de Sachsenring, maar ook problemen met de Honda droegen bij aan de hitte. De Duitser heeft goede hoop dat Honda een oplossing zal vinden: “In het verleden hadden we dit ook met de motor, maar lijkt erop dat het deze keer een combinatie van factoren was met de bijzonder hoge temperatuur. Dit was heel extreem. We moeten iets doen, zeker voor de rechtervoet. Het was een combinatie van de luchtstroom, de uitlaat... Ik weet niet wat ze kunnen doen, maar de engineers komen vast en zeker met een oplossing.”

Volgens LCR Honda-coureur Alex Marquez was de verbrande voet van Bradl mede te wijten aan het feit dat zijn laarzen niet goed genoeg waren. Bradl stelt echter voorzorgsmaatregelen genomen te hebben om de hitte te weerstaan, maar was op zijn beurt verrast dat hij ook last kreeg met zijn handen. “We hebben alles gedaan. Wat we konden doen om het materiaal te verbeteren, dat hebben we gedaan. In de training hebben we al het materiaal aangepast door extra bescherming te plaatsen, ook aan de onderkant van mijn voet en aan de binnenkant. We hebben speciale tape gebruikt. Er moet iets veranderen. Ik heb op de Sachsenring gezegd dat ik vanuit mijn oogpunt als rijder zo geworsteld heb, ik kon me niet eens meer concentreren op het rijden. Ik had niet verwacht dat de remhendel zo warm zou worden, dan heb je geen gevoel meer met de motor en verlies je controle. Dan kun je crashen of je laat de anderen rijden en gaat in de achtervolging als je in de frisse lucht zit. In de eerste drie ronden was het verschrikkelijk. De remhendel stond gewoon in de fik, zo heet was dat ding. Dat was het eerste probleem, later kreeg ik last van mijn voet.”