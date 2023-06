Bradl denkt dat Honda nog jaren nodig heeft: "Het is overleven"

Stefan Bradl debuteerde in 2012 in de MotoGP bij LCR en reed drie jaar voor het klantenteam van Honda onder aanvoering van Lucio Cecchinello. Na enkele jaren bij Forward Racing en Aprilia keerde Bradl terug bij Honda, als de vaste testrijder. Hij deed een paar keer mee als HRC-gastrijder en viel soms in bij het Repsol Honda Team, onder andere voor Marc Marquez.

Bij LCR viel de inmiddels 33-jarige Duitser in 2018 twee keer in voor Cal Crutchlow, bij de laatste races in Maleisië en Valencia. "Het voelt goed om deze kleuren weer te dragen en weer bij het team te zijn", zegt Bradl donderdag in gesprek met onder meer Motorsport.com. "Het team is toch een beetje familie. We hebben altijd contact gehouden en ik ken er iedereen. Het is dus niet zo dat ik hier binnenstap en alles nieuw is. Het voelt heel vertrouwd."

Hoe lang hij LCR moet helpen, is nog niet duidelijk. "Ik wens in ieder geval Alex [Rins] een snel herstel toe. Volgens mij gaat hij momenteel onder het mes. Hopelijk gaat alles goed en is hij snel hersteld. Tot die tijd blijf ik hem vervangen, zoals ik al zo vaak voor anderen heb gedaan." De Duitser wacht een lastige klus, dat weet hij zelf ook. Honda zit in de hoek waar momenteel in de MotoGP de klappen vallen. "We moeten kalm blijven, ons werk goed doen en ik moet zorgen dat ik niet geblesseerd raak."

Met Alex Rins en Joan Mir heeft Honda nu twee vaste waarden met blessures langs de kant zitten. Fabrieksrijder Mir wordt in Assen vervangen door Iker Lecuona. Marc Marquez, die de afgelopen jaren er ook lang tussenuit is geweest door kwetsuren, liet de vorige race op de Sachsenring aan zich voorbij gaan na vijf crashes dat weekend. Het grote aantal crashes van Marquez in Duitsland heeft Bradl niet bang gemaakt. "Ik denk dat hij gewoon veel risico nam. Hij geeft nog steeds honderd procent, misschien wel meer. Ondanks dat hij weet dat hij er niet de motor voor heeft. Het is ook een achtvoudig wereldkampioen, die verandert niet zo snel. Zijn vaardigheden zijn van een ontzettend hoog niveau. Misschien is Assen wat beter voor hem, maar eerlijk gezegd denk ik dat het moeilijk voor hem wordt om voor het podium te vechten."

Proces van jaren

Honda moet nu vooral de rust bewaren, aldus Bradl. De progressie moet stap voor stap worden geboekt. "Ik denk dat onze problemen zeker opgelost kunnen worden, Honda heeft de middelen om het te doen. Maar het is een kwestie van tijd. Onze prestaties zijn de laatste paar maanden niet gigantisch gekelderd; het is een proces van jaren. Dezelfde tijd hebben we nodig om weer op een goed niveau te komen. We moeten daarom kalm blijven." Daarbij speelt ook de Japanse mentaliteit, aldus Bradl. "Daar veranderen dingen niet in een week."

Onlangs heeft Bradl twee dagen op Misano getest met Honda. Hij moest met name spullen voor volgend jaar uitproberen, waaronder de elektronica. "Ik zag er de zwakheden [van de Honda]. Alle rijders hebben geen vertrouwen bij het schuin gaan in de bocht en moeten pushen met de voorkant. We rijden niet op een natuurlijke manier. Zo komt het vertrouwen er niet. Je neemt risico's. Het format van een raceweekend dwingt ons ook om dat te doen. Ik probeer dit weekend kalm te blijven. Ik wil mezelf niet in de vernieling rijden."

Sommige zaken die hij op Misano heeft getest, zijn volgens Bradl "nuttig" en kunnen dit weekend ook gebruikt worden. "Maar het zijn geen schokkende zaken. Onze motor zal niet ineens veel beter zijn." Het is ook niet één aspect waaraan gewerkt moet worden, aldus de Honda-man. "Het is een mix. De elektronica is niet het enige wat ons op achterstand zet. We hebben vooral meer grip met de achterband nodig. Het is nu overleven."