Stats: De leukste feiten van 1000 Grands Prix in het WK Wegracen

De ontwikkeling van het WK Wegracen: 1000e WK Grand Prix: Hoe de motorsport zich sinds 1949 heeft ontwikkeld

1949 – Het wereldkampioenschap wegracen werd in 1949 opgericht en bestond uit vier klassen: 500cc, 350cc, 250cc en 125cc. De allereerste race ooit die meetelde voor een wereldkampioenschap was de 350cc-race op maandag 13 juni 1949 op het Isle of Man, gewonnen door Freddie Frith op een Velocette.

817 – Honda is met 817 overwinningen de meest succesvolle fabrikant in de Grand Prix-racerij, gevolgd door Yamaha (520), Aprilia (295), MV Agusta (275), Kalex (165) en Suzuki (162).

432 – Valentino Rossi is de rijder met de meeste GP-starts achter zijn naam: 432 stuks. Dat houdt in dat hij ten tijde van de 1000e Grand Prix in Frankrijk 2023 aan meer dan 43% van alle races uit de geschiedenis heeft deelgenomen.

393 – Van de eerste race in 1949 tot de Grand Prix van Spanje 2023 (race 999), stonden 393 verschillende rijders op de hoogste trede van het podium.

235 – Valentino Rossi heeft de meeste podiumplaatsen achter zijn naam staan: 235. Giacomo Agostini (159), Dani Pedrosa (153), Jorge Lorenzo (152), Angel Nieto (139) en Marc Marquez (139) volgen.

125 – 125 verschillende rijders hebben een wereldtitel veroverd. In totaal zijn er 284 wereldtitels vergeven. Het record staat op naam van Giacomo Agostini met 15 stuks, voor Angel Nieto (12 + 1), Mike Hailwood (9), Valentino Rossi (9) en Carlo Ubbiali (9).

122 – Giacomo Agostini is de meest succesvolle rijder uit de historie met 122 GP-zeges in de hoogste klasse, gevolgd door Valentino Rossi (115) en Angel Nieto (90). Marc Marquez staat op deze eeuwige ranglijst op de vierde plaats met 85 overwinningen, voor Mike Hailwood met 76.

Meest succesvolle rijders uit historie WK Wegrace

Coureur Aantal GP-zeges Giacomo Agostini 122 Valentino Rossi 115 Angel Nieto 90 Marc Marquez 85 Mike Hailwood 76

73 – Assen is het circuit dat de meeste Grands Prix heeft georganiseerd. De Drentse omloop stond tussen het eerste seizoen van het wereldkampioenschap in 1949 en 2019 onafgebroken op de kalender. In 2020 ging ging de Dutch TT niet door vanwege de coronapandemie.

73 – Sinds de start in 1949 hebben 73 verschillende circuits een race van de hoogste klasse uit de GP-racerij georganiseerd. Mandalika is de laatste toevoeging: dit circuit stond in 2022 voor het eerst op de kalender.

30 – Sinds 1949 hebben 30 verschillende fabrikanten een wereldtitel veroverd. Honda leidt de dans met 72 titels, voor Yamaha (37), MV Agusta (37), Aprilia (19) en Suzuki (15).

29 – 29 landen hebben sinds 1949 minimaal één Grand Prix georganiseerd. Spanje voert de ranglijst aan met 143 GP’s, voor Italië met 103.

29 – 29 nationaliteiten hebben een Grand Prix gewonnen. Italië leidt met 876 zeges, voor Spanje (700) en het Verenigd Koninkrijk (413).

20 – In het debuutjaar 1949 werden er 6 Grands Prix verreden, allen in Europa. Anno 2023 staan er 21 races op de kalender, in 17 verschillende landen.

19 – 19 nationaliteiten verdelen de 125 wereldtitels. Italië bracht de meeste kampioenen voort: 80 stuks. Spanje (57) en het Verenigd Koninkrijk (45) volgen.

1 – Van de 125 wereldkampioenen bleef het bij meer dan de helft (70) bij die ene titel, er zijn 55 meervoudig wereldkampioenen.

Giacomo Agostini, Yamaha Foto: Gold and Goose / Motorsport Images