Statistiek: De duizelingwekkende carrière van de jarige Marquez

Met twaalf overwinningen en nog eens zes tweede plaatsen is het terecht dat ook Marc Marquez zichzelf afvraagt of hij ooit nog beter gaat presteren in de MotoGP. De Spanjaard stond in 2019 op eenzame hoogte en bevestigde daarmee zijn status als een van de beste coureurs die deze sport ooit gezien heeft. Dat werd niet in de laatste plaats ondersteund door een heel aantal statistieken.

Aanvankelijk leek het seizoen spannender te worden. Marquez was aan het begin van het jaar niet helemaal fit en verloor bovendien zijn ongeslagen status in de Verenigde Staten (bovendien de enige DNF van 2019). Wat volgde was een ongekende reeks aan resultaten waarin Marquez eens te meer duidelijk maakte dat zijn kandidatuur voor de wereldtitel buiten kijf stond.

Halverwege het seizoen pakte Marquez zijn zesde overwinning in Tsjechië. Hij voegde zich daarmee in een select gezelschap van coureurs met meer dan vijftig overwinningen op het hoogste niveau. Hij behoort daarbij tot een exclusief clubje met Valentino Rossi, Giacomo Agostini en Mick Doohan. Niet veel later passeerde Marquez Honda-legende Doohan op de lijst met het aantal overwinningen.

Hij was in 2019 de eerste coureur die de barrière van 400 WK-punten wist te doorbreken. Aan het eind van het seizoen had de Spanjaard een astronomisch totaal van 420 punten verzameld.

Aandeel in het succes van Honda

Ook is zijn aandeel in het succes van Honda niet te onderschatten. Alleen al op basis van de cijfers wordt duidelijk dat het Japanse merk zonder de inspanningen van Marquez geen enkele rol zou spelen in de jacht op overwinningen en kampioenschappen. Dat was niet alleen zo in 2019, maar ook in de jaren ervoor. Sinds zijn MotoGP-debuut in 2013 pakte Marquez vijf wereldtitels voor Honda en was zijn aandeel op andere vlakken van onschatbare waarde.

De onderstaande graphic onderschrijft dat als geen ander. In de afgelopen seizoenen scoorde Marquez meer dan 75 procent van de punten die Honda behaalde in het WK voor fabrikanten. Voor Repsol Honda blijft dat getal steken op 64 procent. Wat betreft het aantal overwinningen en pole-positions staat de waarde van Marquez op ongekende hoogte. In beide gevallen scoort hij ruim boven de 80 procent.