MotoGP GP van Qatar

Startveld GP van Qatar slinkt naar 16 motoren na afmelding Luca Marini

De fabrieks-Honda-rijder is geveld door vermoeidheidsproblemen

Richard Asher Germán Garcia Casanova

Gepubliceerd: 8 nov 2026, 14:36

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Luca Marini heeft zich teruggetrokken uit de Grand Prix van Qatar van zondag, waardoor de startopstelling voor de race is teruggebracht tot slechts 16 motoren.

Marini kampt het hele weekend al met vermoeidheidsverschijnselen, zozeer dat hij na de sprint op zaterdag niet met de media kwam praten. Dat volgde op zijn terugtrekking uit het weekend van de Grand Prix van Australië met een virus twee weken geleden. Gezien deze problemen heeft hij besloten zondag de 22 ronden op Losail niet te rijden.

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"Vanwege zijn aanhoudende vermoeidheid hebben Luca Marini en het Honda HRC Castrol-team besloten hem terug te trekken uit de #QatarGP om zich te richten op de laatste twee rondes van het MotoGP-wereldkampioenschap 2026", staat in een verklaring van HRC.

Nu teamgenoot Joan Mir al niet aan de race deelneemt omdat hij blijft kampen met eigen gezondheidsproblemen, staan beide vaste Honda-fabrieksrijders aan de kant.

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Hoewel Mir met Jake Dixon wel een vervanger heeft, betekent de late terugtrekking van Marini dat hij niet op de startopstelling zal staan. Datzelfde geldt voor Francesco Bagnaia, die zaterdag bij een ongeluk in de sprint twee botten in zijn voet brak.

Omdat de vier Yamaha's zich al uit deze race hebben teruggetrokken vanwege het conflict in de regio, telt het startveld voor de race van zondag op zijn best 16 motoren.

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Er bestond enige twijfel over de deelname van Maverick Vinales, die na een demoraliserende sprint op zaterdag zei dat hij zijn weekend mogelijk voortijdig zou beëindigen. Maar de Spanjaard deed wel mee aan de warm-up in de ochtend en er is geen bericht dat de wispelturige KTM Tech3-rijder zijn dreigement om zich terug te trekken heeft waargemaakt.

Hoewel er in het MotoGP-tijdperk kleinere startvelden zijn geweest, zal de start op Losail er zondagavond desondanks erg karig uitzien - en dat zal gevolgen hebben voor de strijd om het kampioenschap.

Luca Marini, Honda HRC

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Omdat de punten naar de eerste 15 coureurs gaan, maakt de deelnemerssituatie het zeer onwaarschijnlijk dat Jorge Martin geen punten scoort als hij de race uitrijdt - zelfs één punt is genoeg om te voorkomen dat Marc Marquez zondag een 10e wereldtitel veiligstelt - zelfs als de fabrieksrijder van Ducati de race wint.

Bagnaia en Marini hadden zich respectievelijk als 5e en 14e gekwalificeerd, maar de coureurs achter een van hen of achter beiden zullen op de opnieuw gepubliceerde startopstelling dienovereenkomstig opschuiven.

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- Het Motorsport.com-team

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