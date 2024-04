De startopstelling voor de MotoGP sprintrace en Grand Prix van Spanje

In zijn tijd als fabrieksrijder van Repsol Honda stond Marc Márquez al 64 keer op pole-position in de MotoGP. Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje lukte het hem voor het eerst ook als rijder van Gresini Ducati. Op een vochtige baan in Jerez noteerde de Spanjaard voor eigen publiek 1.46.773, waarmee hij zich van de beste startpositie verzekerde voor zowel de sprintrace als de Grand Prix.

Márquez krijgt op de eerste startrij gezelschap van twee Ducati's, namelijk die van Marco Bezzecchi en Jorge Martín. Ducati domineerde de kwalificatie in Spanje, want de acht rijders van het merk eindigden allemaal in de top-negen. Brad Binder was met zijn vierde tijd de enige die de hegemonie van de Italiaanse fabrikant doorbrak, al heeft hij met Fabio di Giannantonio en Álex Márquez wel twee Ducati's naast hem op de tweede rij.

De derde startrij bestaat volledig uit de actueelste Ducati's, namelijk die van Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli en Enea Bastianini. Daarachter vormen GasGas Tech3-rijder Pedro Acosta en Aprilia-mannen Maverick Viñales en Aleix Espargaró de vierde rij.

De sprintrace van de MotoGP Grand Prix van Spanje begint zaterdagmiddag om 15.00 uur. Een dag later is het om 14.00 uur tijd voor de hoofdrace.

Startopstelling voor de MotoGP sprintrace en Grand Prix van Spanje