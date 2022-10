Startopstelling voor de MotoGP Grand Prix van Australië

Verstappen geeft Honda de credits: "Mensen verklaarden ons voor gek"

Max Verstappen heeft zijn tweede wereldtitel in de Formule 1 veiliggesteld in het land van Honda. De Nederlander noemde de klus klaren in Japan vooraf al 'het perfecte scenario' en dat is met enkele haken en ogen ook werkelijkheid geworden. In zijn terugblik op het gedenkwaardige weekend stelt Verstappen dat deze kroon op het werk loon naar werken is voor Honda. "Mensen in de paddock verklaarden ons voor gek toen we met hen gingen samenwerken."