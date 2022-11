Jorge Martin klokte 1.29.621 in de beginfase van Q2, hij vloog werkelijk uit de startblokken. Die tijd werd door geen van de rijders meer geëvenaard. De Spanjaard wilde zichzelf nog verbeteren in de slotfase, maar kreeg daar vanwege een ‘slechte band’ geen kans meer voor. Marc Marquez, dit weekend geplaagd door griepverschijnselen, eindigde op een knappe tweede plek. Jack Miller werd derde in zijn laatste kwalificatie voor Ducati.

Fabio Quartararo werkte naar eigen zeggen de beste zaterdag van het jaar af en eindigde op de vierde plek voor Alex Rins en Maverick Viñales. WK-leider Francesco Bagnaia is bezig aan een moeizaam weekend, hij kwam in Q2 tot de achtste plek achter Brad Binder en voor Johann Zarco. Aleix Espargaro, Luca Marini en Joan Mir maakten de eerste vier rijden compleet.

Takaaki Nakagami eindigde zaterdag in Q1 op de achtste plek, maar start in de race van zondag vanaf de laatste plek. Hij kreeg een gridstraf na het hinderen van Jorge Martin in de derde training.

Startopstelling voor de MotoGP Grand Prix van Valencia