Startopstelling voor de MotoGP Grand Prix van San Marino

De kwalificatie voor de Grand Prix van San Marino vond in zeer lastige omstandigheden plaats. Het regerende lichtjes aan het begin van de tweede kwalificatie, maar het was droog genoeg om op slicks de baan te betreden. Dat bewees Miguel Oliveira. Niet veel later kwamen alle rijders op slicks de baan op. Jack Miller klokte een 1.31.899 in de slotfase van Q2 en dat was genoeg voor pole-position. Hij start zondag voor het eerst sinds die memorabele Argentijnse Grand Prix van 2018 weer van de eerste startplek.

Francesco Bagnaia klokte de tweede tijd, maar moet door zijn gridstraf zondag vanaf de vijfde plek starten. De eerste startrij wordt daardoor compleet gemaakt door Enea Bastianini en Marco Bezzecchi. Maverick Viñales was de eerste non-Ducati op de vierde plek, Pecco Bagnaia start als vijfde voor Johann Zarco en Luca Marini. WK-leider Fabio Quartararo kwam niet verder dan de achtste plek voor Aleix Espargaro, de nummer twee uit de WK-stand.

Bekijk hieronder de volledige startopstelling voor de Grand Prix van San Marino.