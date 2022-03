De beloftevolle coureurs van Ducati waren zaterdagavond lokale tijd dominant in de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar. Jorge Martin van Pramac Ducati greep met een 1.53.011 de pole-position voor de openingsrace van het seizoen. Enea Bastianini deed een moedige poging om zijn merkgenoot af te stoppen, maar bleef op anderhalve tiende steken.

Meervoudig wereldkampioen Marc Marquez moest de jonge coureurs voor zich dulden. De Spanjaard van Honda start zondag vanaf de derde plek in de Grand Prix van Qatar. Voor Marquez wordt het de eerste MotoGP-race sinds hij in oktober te maken kreeg met een oogblessure. De kopman van Honda heeft de limiet van zijn nieuwe machine nog niet gevonden. Hij verwacht daarom niet meteen mee te doen om de dagzege, maar heeft wel vertrouwen in een goed resultaat.

Voor regerend wereldkampioen Fabio Quartararo verliep de kwalificatie iets minder. Hij bleef zaterdag in de kwalificatie steken op de elfde plaats nadat hij eerder op zijn tandvlees door Q1 kwam. De man uit Nice reageerde gelaten na afloop van de kwalificatie. Het is overigens niet ondenkbaar dat de Fransman zondag een goed resultaat scoort. Vorig jaar ging Quartararo ook buiten de top-tien van start in de Grand Prix van Doha en zegevierde hij aan het eind van de wedstrijd.

De startopstelling voor de MotoGP Grand Prix van Qatar

1. Jorge Martín

Pramac Racing 2. Enea Bastianini

Gresini Racing MotoGP 3. Marc Márquez

Repsol Honda Team 4. Jack Miller

Ducati Lenovo Team 5. Aleix Espargaró

Aprilia Racing 6. Pol Espargaró

Repsol Honda Team 7. Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing 8. Joan Mir

Team Suzuki Ecstar 9. Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team 10. Álex Rins

Team Suzuki Ecstar 11. Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP 12. Franco Morbidelli

Monster Energy Yamaha MotoGP 13. Johann Zarco

Pramac Racing 14. Miguel Oliveira

Red Bull KTM Factory Racing 15. Marco Bezzecchi

Mooney VR46 Racing Team 16. Takaaki Nakagami

LCR Honda 17. Luca Marini

Mooney VR46 Racing Team 18. Álex Márquez

LCR Honda 19. Maverick Viñales

Aprilia Racing 20. Andrea Dovizioso

WithU Yamaha RNF MotoGP Team 21. Fabio Di Giannantonio

Gresini Racing MotoGP 22. Remy Gardner

KTM Tech3 20. Raúl Fernández

KTM Tech3 21. Darryn Binder

WithU Yamaha RNF MotoGP Team