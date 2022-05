Startopstelling voor de MotoGP Grand Prix van Italië

Di Giannantonio moest al starten in Q1 en was in die sessie heel sterk. In het spoor van Jack Miller en Marc Marquez noteerde hij de ene na de andere snelle ronde. Uiteindelijk was hij sneller dan de beide ervaren MotoGP-coureurs en mocht de rookie voor het eerst naar Q2. In die beslissende sessie werd het nog mooier voor de Gresini-coureur.

In de lastige omstandigheden was het zaak om te blijven rijden en dat deed Di Giannantonio als de beste. Met een 1.46.156 was hij de snelste, nipt voor Marco Bezzecchi en Luca Marini. Het is de eerste volledige Italiaanse startrij sinds de Grand Prix van Oostenrijk in 2016. Johann Zarco en Francesco Bagnaia eindigden op de vierde en vijfde plaats, de volledige top-vijf werd dus bezet door Ducati’s.

Fabio Quartararo was op de zesde plek de eerste non-Ducati voor Aleix Espargaro en Takaaki Nakagami. Pol Espargaro werd negende voor Enea Bastianini en Jorge Martin. Martin heeft zijn elfde plek echter snel moeten inleveren vanwege een straf die hij opliep in de derde training. Hij start niet als elfde, maar als veertiende. Marc Marquez en Jack Miller maken daarom de vierde startrij compleet.