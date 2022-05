Startopstelling voor de MotoGP Grand Prix van Frankrijk

Bagnaia reed zaterdagmiddag een 1.30.450, een absoluut ronderecord voor de MotoGP in Frankrijk. Het was al de derde keer dit weekend dat het ronderecord in Le Mans aan flarden gereden werd. Jack Miller zat achterop de tandem bij Bagnaia en reed handig naar de tweede tijd. Miller evenaarde daarmee zijn beste kwalificatie van het seizoen. Aleix Espargaro scoorde voor de derde keer op rij de derde plek in de kwalificatie, al hoopt hij zondag in de race een betere start te maken dan twee weken geleden in Jerez.

Kampioenschapsleider Fabio Quartararo kwam enigszins verrassend niet verder dan de vierde plek in de kwalificatie. De Fransman moest zijn meerdere erkennen op de zachtste banden, hij verklaarde helemaal op de limiet te zitten in de vijftien minuten durende Q2-sessie. Enea Bastianini eindigde na een wisselvallig weekend op de vijfde plek, Johann Zarco kwalificeerde zich als zesde, maar werd na afloop nog bestraft vanwege het hinderen van een andere coureur. Joan Mir schuift daardoor op naar de zesde plek. Alex Rins en Jorge Martin schuiven ook een plekje op door de straf van Zarco, die nu als negende moet starten.

De drie Honda-rijders in Q2 eindigden allemaal achteraan. Marc Marquez was nog de snelste op de tiende plek, Pol Espargaro en Takaaki Nakagami kwamen er niet aan te pas.

1. Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team 2. Jack Miller

Ducati Lenovo Team 3. Aleix Espargaró

Aprilia Racing 4. Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP 5. Enea Bastianini

Gresini Racing MotoGP 6. Joan Mir

Team Suzuki Ecstar 7. Álex Rins

Team Suzuki Ecstar 8. Jorge Martín

Pramac Racing 9. Johann Zarco

Pramac Racing 10. Marc Márquez

Repsol Honda Team 11. Pol Espargaró

Repsol Honda Team 12. Takaaki Nakagami

LCR Honda 13. Marco Bezzecchi

Mooney VR46 Racing Team 14. Maverick Viñales

Aprilia Racing 15. Luca Marini

Mooney VR46 Racing Team 16. Fabio Di Giannantonio

Gresini Racing MotoGP 17. Miguel Oliveira

Red Bull KTM Factory Racing 18. Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing 19. Franco Morbidelli

Monster Energy Yamaha MotoGP 20. Andrea Dovizioso

WithU Yamaha RNF MotoGP Team 21. Álex Márquez

LCR Honda 22. Remy Gardner

KTM Tech3 23. Darryn Binder

WithU Yamaha RNF MotoGP Team 24. Raúl Fernández

KTM Tech3