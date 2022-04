Startopstelling voor de MotoGP Grand Prix van Amerika

Voor Jorge Martin was het zijn tweede pole-position van het seizoen. De Spanjaard moest van ver komen. Hij stond zeventiende na de vrije trainingen en moest daarom in Q1 starten. Daar was hij de snelste waarna hij nog genoeg banden over had om een aanval te doen op pole-position. Jack Miller dacht dat hij de pole in handen had, maar Martin ging in extremis nog eens drie duizendsten sneller. Beide rijders reden het oude ronderecord van Marc Marquez, gereden in 2015, uit de boeken.

1. Jorge Martín

Pramac Racing 2. Jack Miller

Ducati Lenovo Team 3. Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team 4. Johann Zarco

Pramac Racing 5. Enea Bastianini

Gresini Racing MotoGP 6. Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP 7. Álex Rins

Team Suzuki Ecstar 8. Joan Mir

Team Suzuki Ecstar 9. Marc Márquez

Repsol Honda Team 10. Takaaki Nakagami

LCR Honda 11. Luca Marini

Mooney VR46 Racing Team 12. Pol Espargaró

Repsol Honda Team 13. Aleix Espargaró

Aprilia Racing 14. Maverick Viñales

Aprilia Racing 15. Andrea Dovizioso

WithU Yamaha RNF MotoGP Team 16. Marco Bezzecchi

Mooney VR46 Racing Team 17. Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing 18. Fabio Di Giannantonio

Gresini Racing MotoGP 19. Franco Morbidelli

Monster Energy Yamaha MotoGP 20. Miguel Oliveira

Red Bull KTM Factory Racing 21. Raúl Fernández

KTM Tech3 22. Remy Gardner

KTM Tech3 20. Álex Márquez

LCR Honda 21. Darryn Binder

WithU Yamaha RNF MotoGP Team