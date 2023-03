Startopstelling MotoGP-sprintrace en Grand Prix van Portugal

Voor Marc Marquez was het ruim drie jaar geleden dat hij op een droog circuit nog eens pole-position scoorde. Dat gebeurde voor het laatst tijdens de Japanse Grand Prix van 2019. Vorig jaar stond Marquez ook op pole-position in Japan, maar toen claimde hij die plek op een drijfnat Motegi. De Spanjaard was zelf ook verbaasd over zijn snelle tijd, die hij reed met Ducati-coureur Enea Bastianini als referentie voor zich. Voor Honda-rijder Marquez was het zijn eerste pole-position op het circuit van Portimao.

De snelste tijd in de kwalificatie geeft in 2023 niet alleen recht op de beste startplek in de Grand Prix op zondagmiddag, maar ook voor de MotoGP Sprint op zaterdagmiddag. Het betekent dat Marquez dit weekend twee keer van de eerste startrij mag vertrekken. Francesco Bagnaia en Jorge Martin staan naast hem op de eerste rij. De tweede startrij wordt bezet door thuisrijder Miguel Oliveira, KTM-coureur Jack Miller en de eerder genoemde Bastianini.

Maverick Viñales voert de derde startrij aan met naast zich VR46-rijders Marco Bezzecchi en Luca Marini. Johann Zarco begint zijn seizoen vanaf de tiende startplek met Yamaha-rijder Fabio Quartararo naast zich. Aleix Espargaro was de hekkensluiter in Q2, hij start de race vanaf de laatste plek op de vierde startrij.

De MotoGP-sprintrace begint zaterdagmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd, de Grand Prix van Portugal gaat zondagmiddag om 15.00 uur van start.

Startopstelling MotoGP Sprint en MotoGP Grand Prix van Portugal 2023