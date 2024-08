Startopstelling voor MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië

Op Silverstone leek Jorge Martín de favoriet voor de pole, aangezien hij in alle trainingen in aanloop naar de kwalificatie de snelste was. Die favorietenrol kon de nummer twee van het kampioenschap niet waarmaken, want het was op de valreep Aprilia-rijder Aleix Espargaro die kampioenschapsleider Francesco Bagnaia van de pole afhield met een indrukwekkende ronde - die hem tevens het polerecord opleverde. Ducati is vooraan goed vertegenwoordigd, want Enea Bastianini start naast teamgenoot Bagnaia op de eerste startrij. Martín zal dus van de tweede startrij moeten komen, net als Álex Márquez - die van Q1 door ging naar Q2 - en Brad Binder.

De MotoGP-sprintrace begint zaterdag om 16.00 uur Nederlandse tijd. Het is dan 15.00 uur in Groot-Brittannië. De Grand Prix van Groot-Brittannië gaat zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd van start. Deze race vindt vanwege het tijdsverschil ná de Moto3-race en dus vóór de Moto2-race plaats.