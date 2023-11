Startopstelling MotoGP Sprintrace en Grand Prix van Qatar

Gresini Ducati leek even met de eerste twee startpositie aan de haal te gaan voor de twee MotoGP-races in Qatar, maar dat was buiten Luca Marini gerekend. De Italiaan van VR46 Ducati perste er in de absolute slotfase een 1.51.762, waarmee hij naast pole-position ook het ronderecord op Losail International Circuit pakte.

Het verschil tussen Marini en Fabio di Giannantonio, die namens Gresini beslag legde op de tweede positie, was uiteindelijk slechts 0.067 seconde. Door Alex Marquez op P3 bestaat de hele eerste startrij op zowel zaterdag als zondag uit rijders op een Ducati GP22.

Ook de tweede startrij bestaat in beide races volledig uit Ducati-rijders. WK-leider Francesco Bagnaia noteerde de vierde tijd in de kwalificatie, op de voet gevolgd door titelrivaal Jorge Martin en Johann Zarco op de tweede Pramac. Marc Marquez is op de zevende stek de eerste rijder die niet op een Ducati zit, voor Maverick Viñales en Raul Fernandez. Aleix Espargaro, Brad Binder en Augusto Fernandez vormen in de sprintrace de vierde rij, al moet Espargaro zes plaatsen inleveren op de grid voor de Grand Prix. Daardoor schuift Marco Bezzecchi op zondag op naar de twaalfde startpositie.

De MotoGP-sprintrace in Qatar begint zaterdag om 18.00 uur Nederlandse tijd. De Grand Prix begint zondagavond eveneens om 18.00 uur Nederlandse tijd.

Volledige startopstelling MotoGP-sprintrace GP van Qatar